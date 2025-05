Andrei Nicolescu, răspuns public pentru Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB l-a sunat pentru transferul lui Dennis Politic: „Sunt două principii”

Andrei Nicolescu i-a răspuns public lui Gigi Becali, care a declarat că l-a sunat pe președintele lui Dinamo Deocamdată, negocierile au intrat în impas, cel puțin până la finalul sezonului.

Andrei Nicolescu, mesaj pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a sunat pentru transferul lui Dennis Politic!

(25 de ani). Latifundiarul din Pipera este dispus să plătească 1.000.000 de euro pentru fostul junior al lui Manchester United. Extrema stângă mai are contractu roș-albii până în vara lui 2025.

„Sunt două principii: unul economic și unul care ține cont de rivalități. Acționarii vor analiza foarte bine aceste principii și vor ține cont de rivalitatea cu FCSB.

Nu e un lucru normal (n.r. să se transfere la FCSB), dar dacă se va întâmpla, se va întâmpla în condiții speciale. Dar nu cred că e cazul acum.

Eu cred că Gigi Becali a declarat public că îl vrea, dar până la un eventual transfer e un drum foarte lung”, a declarat Andrei Nicolescu, conform

Patronul campioanei României a făcut primul pas: „Vedem!”

Răspunsul lui Andrei Nicolescu a venit după ce Gigi Becali a dezvăluit că l-a sunat pe președintele lui Dinamo pentru a negocia mutarea lui Politic la rivala de moarte a „câinilor”.

„L-am sunat pe Andrei Nicolescu și am vorbit cu el despre Politic. Vedem, stați să terminăm campionatul! Nu am făcut nicio ofertă oficială în acest moment pentru el. Nu am negociat nimic”, a declarat Gigi Becali, potrivit aceleași surse.

