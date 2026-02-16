Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu, reacţie dură după scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu: “Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal”

Fotbalul românesc a „explodat” recent din cauza arbitrajelor. Ce părere are Andrei Nicolescu despre evenimentele scandaloase petrecute în SuperLiga și cum percepe Dinamo toate cele întâmplate.
Mihai Dragomir
16.02.2026 | 12:55
O nouă polemică majoră în jurul arbitrajelor din SuperLiga. Andrei Nicolescu a intrat în direct și a spus totul despre evenimentele care au scandalizat recent fotbalul românesc. Cum este afectată Dinamo.

Andrei Nicolescu a vorbit despre scandalul în care a fost implicat arbitrul Radu Petrescu

Fotbalul românesc a consemnat un nou episod în care arbitrajul a născut controverse după deciziile luate de Radu Petrescu în partida Petrolul – FC Argeș, câștigată de gazde cu 2-1 în etapa 27 din SuperLiga.

Dacă Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a avut o reacție virulentă după meci, Andrei Nicolescu, oficialul lui Dinamo, a avut un limbaj mai prietenos, dar a mers pe aceeași idee. El a spus că tot fotbalul românesc are de suferit din cauza unor astfel de evenimente, nu doar o singură echipă.

„Nu aș vrea să vorbesc personal despre o greșeală. Evenimentul, în sine, pentru noi, care vrem să ducem fotbalul la un alt nivel, ne dă înapoi. Un eveniment care se rostogolește ne-a dus într-o zonă în care se slăbește efectiv încrederea în fotbalul din România.

Noi, la Dinamo, am simțit că tot ce am câștigat în acești 2-3 ani și toată mentalitatea implementată s-a evaporat într-o zi. Cluburile din SuperLiga au un singur remediu, să fie mai unite și mai puternice împreună. Atât la nivel de LPF cât și la nivel de FRF. Punctul lor de vedere, al cluburilor, să fie mai puternic.

Astfel de eveniment vor crea o grămadă de polemici și vor pune două cluburi din campionat împotriva altor 2-3 cluburi și se va crea un haos. Va fi neîncredere socială și a oamenilor de lângă fotbal și vom rămâne în aceeași paradigmă tot timpul. Este un eveniment, pe lângă ce a însemnat el pentru CCA, FRF și ceilalți, un eveniment care să ne dea de gândit. Doar împreună, într-o zonă în care ne înțelegem pentru interesul comun, putem face lucrurile mai bune”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Cum a comentat Andrei Nicolescu acuzele despre arbitrajele favorabile FCSB-ului

Cea mai dură reacție a venit de la Victor Angelescu. Acționarul minoritar al Rapidului a transmis în exclusivitate pentru FANATIK că toate aceste greșeli de arbitraj se fac în favoarea FCSB-ului, pentru ca aceștia să ajungă în play-off. Andrei Nicolescu consideră că acesta este un adevărat moment de cotitură pentru fotbalul românesc.

„Eu am văzut o greșeală și o incapacitate de a se lua decizii corecte în situații… Fotbalul mereu a creat situații tensionate și situații limită. Eu cred că acesta este un moment de cotitură din care putem trage învățături și să mergem înainte. Cluburile doar împreună sunt puternice în fața LPF și FRF!”,

Andrei Nicolescu a spus lucrurilor pe nume după ce a aflat în direct cine arbitrează Dinamo – Unirea Slobozia

Ulterior, Andrei Nicolescu a aflat în direct cine arbitrează meciul Dinamo – Unirea Slobozia (n.r. – Sorin Vădana). Președintele „câinilor” a spus public că îi respectă pe toți „cavalerii fluierului” și că toată lumea implicată în fotbalul românesc trebuie să aspire către cele mai înalte standarde.

„Nu mă interesează cine arbitrează, nici nu știam. Eu îi respect pe toți, greșeala e omenească. Toți trebuie să tindem la standarde cât mai ridicate. Mai ales oamenii importanți din fotbal, arbitrii, oficialii, oamenii care fac ca spectacolul să fie cu adevărat spectacol, să nu degenereze”, a mai spus Nicolescu.

Dinamo nu concepe alt rezultat decât victoria cu Unirea Slobozia: „Ce a pățit Rapidul ne avantajează!”

Pe finalul intervenției sale, Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo vrea cu orice preț victoria în partida contra Sloboziei. „Abordăm decât la victorie meciul. Este foarte important pentru noi pentru a consolida poziția, mai ales că vine după un rezultat al Rapidului care ne avantajează”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

