Andrei Nicolescu, reacție fermă după ce Dinamo a fost reclamată la UEFA de primarul din Sfântu Gheorghe: „Când eşti provocat, este foarte greu să te abţii!”

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Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele executiv al lui Dinamo, a oferit o primă reacție după ce primarul orașului Sfântu Gheorghe, Arpad Antal, a anunțat că i-a reclamat pe „roș-albi” la FRF și la UEFA din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor de la meciul disputat pe terenul lui Sepsi. Oficialul lui Dinamo a subliniat faptul că aceste scandări trebuie să înceteze, însă acesta a precizat și că fanii „câinilor” au fost provocați la Sfântu Gheorghe.

Andrei Nicolescu, prima reacție după ce Dinamo a fost reclamată la UEFA de primarul din Sfântu Gheorghe

Andrei Nicolescu e de părere că scandările fanilor dinamoviști au reprezentat o reacție la provocările covăsnenilor. „Trebuie să fiu de acord că trebuie să se reglementeze şi să înceteze astfel de scandări. Aş pleca de la ce se cere, se cere o reglementare, prima reglementare care ar trebui făcută e să nu mai existe provocări. La acel stadion înainte de meci există un protocol, cu emfază şi cu mare bucurie se cântă imnul Ţinutului Secuiesc, care cheamă regele ‘Nu ştiu care’ să-i salveze și să redea ținutul…

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În principiu, e o provocare, o chestiune care nu poate să rămână fără urmări. Când ai instrumentul ăsta de provocare şi îl aplici, la un moment dat, când mai vin şi nişte suporteri ai altor echipe care au o istorie în spate, că au în repertoriu imnul şi cântece naţionale, şi eşti totuşi în România, te loveşti şi de chestia asta”, a declarat președintele executiv al „câinilor” la după afirmațiile făcute de primarul din Sfântu Gheorghe, .

Ce sancțiune ar putea primi Dinamo după meciul cu Sepsi? Răspunsul lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu s-a pronunțat și cu privire la sancțiunea pe care ar putea să o primească Dinamo după incidentele de la . „Mesajul meu după meci a fost clar şi pentru ai noştri, fiindcă şi noi sărim calul, trebuie să ne bucurăm de fotbal şi să facem lucrurile aşa cum trebuie, dar când eşti provocat, este foarte greu să te abţii. Vorbim de un protocol în trei paşi pe care Federaţia l-a implementat în cazul unor scandări xenofobe. Principiul e corect, principiul revendicat de domnul primar este corect. Dacă nu ar fi provocări şi totuşi s-ar produce astfel de evenimente, cu siguranţă ar trebui reprimate.

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Dar, când ai aceste circumstanțe, trebuie să te gândești de două ori înainte să acuzi. Ce ar putea să fie? Nişte amenzi, ce poate să facă? E regulamentul, depinde cum îl apreciază. Scandările au plecat dintr-o altă direcţie, au început să cânte, au schimbat o parte din strofă, senzaţia mea e că au făcut-o din prea multă bucurie, nu cred că au gândit-o prea mult, a fost din entuziasmul galeriei”, a spus oficialul lui Dinamo. „Câinii” au ajuns la 26 de puncte în clasament după victoria cu Sepsi și se află în continuare pe primul loc, având un avantaj de 2 lungimi față de rivala Rapid.