Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Ronaldo Deaconu: ”I-am făcut o ofertă mult mai bună”

Deși a fost în atenția ”câinilor”, formație pe care o simpatizează, mijlocașul care și-a reziliat în această iarnă contractul cu polonezii de la Korona Kielce a ales o cu ”marinarii”.

Ronaldo Deaconu, pus la zid de Andrei Nicolescu

Decizia lui Ronaldo Deaconu de a merge la Farul Constanța nu a fost pe placul dinamoviștilor, iar administratorul special Andrei Nicolescu nu a ratat momentul de a trimite ”săgeți” către mijlocașul de 26 de ani.

ADVERTISEMENT

”Lui Ronaldo îi urez succes. Sunt 100% sigur că i-am făcut o ofertă mult mai bună. Dacă el, dinamovist declarat, a ales altceva, e strict alegerea lui…”, a fost reacția lui Niculescu, pentru .

”Eu văd situația așa. Ne-am fi dorit să semnăm până în decembrie cel puțin 2 jucători. Nu s-a putut, lumea a mers în vacanță. Nu am putut să dăm de oameni. Unii au așteptat pentru a lua o decizie.

ADVERTISEMENT

15 ianuarie este termenul limită pentru niște oferte pe care le-am făcut deja. Ne adaptăm cum putem. Cu siguranță vom face 4-5 transferuri, cu jucători de top, așa cu își dorește Mister”, a mai spus oficialul lui Dinamo.

Cât au durat negocierile cu Farul

Ronaldo Deaconu , dar cu toate acestea a semnat cu Farul Constanța. În luna decembrie, fotbalistul a dezvăluit că trupa din Ștefan cel Mare negociază cu alți jucători pe postul lui și ar fi cam greu să ajungă acolo.

ADVERTISEMENT

La scurt după ce a parafat actele cu trupa lui Gică Hagi, fotbalistul a oferit și din postura de jucător al formației constănțene. El a dezvăluit că negocierile dintre cele două părți au fost extrem de scurte.

”Am terminat cu Korona Kielce pe cale amiabilă, îi mulțumesc directorului Pawel Golanski pentru încredere, tuturor din familia echipei. Sunt foarte fericit că am venit la Farul. Am negociat în 30 de secunde totul.

ADVERTISEMENT

Am fost sunat, m-au întrebat ce vreau, am acceptat. A fost cea mai scurtă negociere pe care am avut-o.Au fost cele mai inspirate 30 de secunde din viața mea. Vreau să mă bat la titlu și la grupele Champions League”, a precizat Deaconu.