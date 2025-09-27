Sport

Andrei Nicolescu, replică tăioasă după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. „Au încercat să facă justiție. Prea multă tensiune”

Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a comentat incidentele din timpul meciului cu Universitatea Craiova. Ce spune despre Mirel Rădoi.
27.09.2025 | 10:38
Ce spune Andrei Nicolescu despre conflictul dintre jucătorii de la Dinamo și Craiova

Derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo a fost unul cu multe scântei. A fost spectacol în Bănie. Scorul final a fost 2-2, la capătul unui meci cu multe evenimente. Andrei Nicolescu, președintele clubului din Capitală, e dezamăgit însă de atitudinea ostilă a oltenilor.

Dicuții după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. S-a lăsat cu scandal după derby-ul din Bănie

Universitatea Craiova părea că se îndreaptă spre victorie, asta până la mijlocul reprizei secunde, atunci când Nicușor Bancu a fost eliminat după un gest nesportiv. Fundașul oltenilor l-a lovit intenționat pe Armstrong, iar arbitrul nu l-a iertat, deși scoțianul a fost cel care a provocat conflictul.

Acel moment a declanșat, practic, infernul pe Ion Oblemenco. Dinamoviștii au forțat și, până la urmă, au reușit să restabilească egalitatea pe tabelă. Iar după ce arbitrul a pus capăt jocului, între membrii celor două echipe a existat un conflict destul de violent pe tunel.

Andrei Nicolescu: „Prea multă tensiune din partea organizatorilor, prea multă tensiune pe margine”

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, e de părere că ostilitatea arătată atât de organizatori, cât și de fanii echipei din Bănie, este una exagerată. Oficialul „câinilor roșii” a comentat și cartonașul roșu încasat de Nicușor Bancu.

„Eliminarea lui Bancu este mai mult decât evidentă. Bancu este cu piciorul în sus de la început, Armstrong vrea să se ridice și să plece de pe loc. Teoretic, dacă nu are piciorul ăla care îl lovește sau care îl împiedică, pleacă (n.r. – Armstrong) pur și simplu.

Nu vreau să comentez reacția lui Mirel Rădoi. Nu știu ce să spun, dacă rezultatul este echitabil. Având în vedere ultimele 15-20 de minute, nu e echitabil. Am luat gol pe mici nesincronizări. Nu cred că Universitatea Craiova a arătat ceva deosebit 11 la 11. Mi-a plăcut atitudinea. Progresăm.

Prea multă tensiune din partea organizatorilor, prea multă tensiune pe margine, e doar un joc de fotbal. E o atmosferă tensionată și vorbesc de cei care sunt în jurul echipei. Cu domnul Rotaru am o relație foarte bună, foarte corectă. Nu cred că asta este esența spiritului cu care se face o competiție.

Au fost provocați de niște suporteri, ei au răspuns, apoi au intervenit jucătorii de la Craiova, care au încercat să facă justiție. Jucătorii noștri nu au nicio problemă”, a explicat Andrei Nicolescu pentru Orange Sport.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
