Andrei Nicolescu rupe tăcerea după transferul lui Mazilu la Dinamo. Toate detaliile din contract și cât trebuie să plătească Brighton pentru a-l răscumpăra

Andrei Nicolescu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, toate detaliile din contractul lui Adrian Mazilu, noul jucător al lui Dinamo.
01.09.2025 | 15:19
Andrei Nicolescu rupe tacerea dupa transferul lui Mazilu la Dinamo Toate detaliile din contract si cat trebuie sa plateasca Brighton pentru al rascumpara
Andrei Nicolescu, toate detaliile din contractul lui Adrian Mazilu la Dinamo. Sursă foto: Colaj Fanatik

Dinamo a reușit o mutare de senzație pe finalul perioadei de mercato. Formația din Ștefan cel Mare a reușit să îl transfere definitiv pe Adrian Mazilu de la Brighton, direct de la formația din Premier League. Ce contract are jucătorul care îi costă pe „pescăruși” 3 milioane de euro în urmă cu 1 an și jumătate.

Andrei Nicolescu rupe tăcerea după transferul lui Mazilu la Dinamo. Toate detaliile din contract și cât trebuie să plătească Brighton pentru a-l răscumpăra

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a transmis că negocierile cu Adrian Mazilu au fost destul de facile, fostul jucător de la Farul dorind să revină în țară, însă partea grea a fost la discuțiile cu Brighton, dar până la urmă s-a ajuns la un consens.

Oficialul de la Dinamo a recunoscut că formația de Premier League îl poate readuce oricând pe Mazilu, însă pentru ca acest lucru să se întâmple ar trebui să plătească un milion de euro peste ceea ce a cheltuit clubul din Ștefan cel Mare, iar „câinii” ar rămâne și cu un procent de 20% dintr-o vânzare ulterioară.

„(n.r. – Felicitări pentru jocul prestat, locul din clasament și transferul lui Mazilu) Pentru jocul prestat vă mulțumim mult, pentru locul în clasament… E o chestie provizorie, contează mai puțin acum, iar pentru transferul lui Mazilu, de asemenea, vă mulțumim.

Este un transfer care repoziționează cumva Dinamo în topul cluburilor din România care își doresc să facă performanță. Este un moment de referință pentru Dinamo. Sper să fie un moment de referință și pentru cariera lui și să poată să revină acolo unde la un moment dat toată lumea se aștepta că o să ajungă.

„Adrian Mazilu poate costa peste un milion de euro! Este un contract complex”

Din punct de vedere al relației cu jucătorul, transferul a fost destul de ușor. El și-a dorit foarte mult să revină și să își găsească un loc în care să regăsească sprijinul necesar pentru a reajunge în top. Aici discuțiile au fost mai ușoare. Cu Brighton au fost discuțiile destul de complicate.

Plecând de la refuzul inițial complet în a discuta despre un transfer, după care, în contextul în care și-au dat seama că împrumuturile pentru ei reprezintă o problemă, am reînceput negocierile și de acolo am ajuns la un numitor comun, dar a fost foarte, foarte greu.

Este un contract complex! Ambele părți se asigură că, în această colaborare, vor avea de câștigat împreună. A trebuit să acceptăm și poziția lui Brighton care, la un moment dat, în contextul în care noi aducem jucătorul într-o formă foarte bună, de performanță, să aibă și ei ceva de câștigat.

(n.r. – Brighton are o primă opțiune în cazul în care vor să îl readucă pe Mazilu) Asta e opțiunea! Ei vor trebui să plătească 1 milion în plus față de sumele pe care le-am plătit noi până la momentul acela. Clubul Dinamo va rămâne cu o opțiune de 20% din orice viitor transfer al lui. Cred că e o clauză fair pentru ambele părți și ne-o asumăm cumva. Pe noi ne interesează dezvoltarea clubului cu jucători cu mare potențial. (n.r. – A costat mai mult de un milion de euro aducerea lui Mazilu?) Poate costa, da! Cu clauze și cu bonusuri de performanță”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu, toate detaliile despre transferul lui Mazilu la Dinamo

