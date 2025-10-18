Andrei Nicolescu rupe tăcerea înainte de Dinamo – Rapid! Adevărul despre relația cu Victor Angelescu și momentul „furat” al promovării. Exclusiv

Dinamo joacă duminică de la ora 20:30 împotriva Rapidului. Andrei Nicolescu a pus umărul la renaşterea Rapidului, fiind îndepărtat de la echipă în 2021, chiar înainte de promovarea giuleştenilor pe prima scenă.

Cum a ajuns Andrei Nicolescu la Rapid: „Mi-am dat seama că se distruge brandul!”

FANATIK, Andrei Nicolescu a vorbit despre cum a ajuns la Rapid şi cum a fost situaţia de la echipă pe vremea când giuleştenii au început din Liga a IV-a cu un buget de 100.000 de euro:

„Mi-am dat seama că un brand ca Rapidul se distruge. Ulterior, l-am întâlnit pe primarul Tudorache, dar în calitate de adversari. El era în divorț cu fosta lui soție și am interacționat.

Am ținut legătura după aceea, am încercat să-l ajut la preluare de mandat, cu foarte multe autorizații blocate pe Sectorul 1. Am făcut ceva muncă pro-bono, nu contează, dar de aici s-a legat o relație și ulterior el a venit cu această idee de reînființare a Rapidului.

Eram entuziasmat împreună cu Ovidiu Burcă de noul proiect. Ovidiu i-a adus și pe Pancu, și pe Daniel Niculae. Toată munca administrativă de coagulare a forțelor am făcut-o eu. M-am întâlnit cu Gigi Corsicanu, am discutat, fanii erau reticenți la început, dar toți își doreau să existe Rapidul.

Așa am plecat la drum. Domnul Tudorache avea un război politic și nu putea să mai implice Primăria la Rapid, apăruseră multe blocaje. A fost doar o pălărie de imagine, dar a contat. La nivelul ligii a patra, am putut să gestionăm lucrurile, am avut un buget de 100 și ceva de mii de euro, ceea ce era foarte mult pentru acel nivel.

A venit Superbet-ul, am venit eu cu niște bani, a venit Ovidiu, am avut niște sponsori, a fost Gruia Stoica o perioadă. Dar acolo erau foarte, foarte multe interese, foarte multe orgolii. Mi se părea ireal la un moment dat că erau mari tensiuni între niște oameni care, teoretic, trăgeau la aceeași căruță, dar nu aveau nimic de împărțit. Noi împărțeam fum!”, a spus Andrei Nicolescu.

Culisele conflictului dintre Victor Angelescu şi Andrei Nicolescu

Victor Angelescu a venit la Rapid după ce echipa a promovat în liga a treia. Fricţiunile dintre cei doi au început când noul acţionar a vrut să îl aducă în club pe Daniel Niculae, iar apoi a izbucnit un conflict:

„Victor a venit după promovarea în liga a treia, undeva după începutul perioadei de pregătire, spre finalul lunii iulie. Eu îl știam pe Victor Angelescu, pentru că venise cu un an înainte la mine și-mi spunea că dorește să se implice la o echipă de fotbal.

Atunci eu l-am direcționat spre Snagov și l-am făcut partener cu Cătălin Rufă, cel care era acolo, le-am făcut actele, i-am pus la masă pentru un proiect nou. Nu au avut coeziune, nu s-au înțeles și Victor a venit cu ideea să se implice la Rapid.

Era o perioadă în care Rapid avea nevoie de cineva să sprijine financiar. Erau alte sume în joc, trebuiau și bani pentru a se achita marca. Se făcea atunci celebra licitație pentru marcă.

Cu Daniel Niculae am avut de la început unele probleme. Și nici nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta pentru că sunt încă niște răni peste care nu am trecut. Daniel Niculae ne-a acuzat pe noi că facem, că dregem, aveam întâlniri toți și el la ora 11 dimineața avea telefonul închis! E greu să discut despre asta”, a povestit Nicolescu.

Andrei Nicolescu, out de la Rapid: „Mi s-a furat bucuria promovării!”

Victor Angelescu şi Andrei Nicolescu nu îşi mai vorbesc de ani buni, mai mult, cei doi au avut mai multe procese în care au fost implicaţi din postură de adversari. Nicolescu a fost revocat din funcţia de preşedinte al clubului după promovarea în SuperLiga, spunând că i s-a „furat” bucuria promovării:

„Nu suntem în nicio relație! După promovarea în Liga 1, eu am fost revocat din funcția de președinte și am început un proces personal cu el, nu cu Rapidul. A fost un proces pe care l-am pierdut… Mă rog, niciuna dintre părți nu a avut câștig de cauză, dar eu consider că l-am pierdut. Am avut foarte mult de învățat pe latură umană și foarte, foarte mult de pierdut personal datorită încrederii acordate unui om.

Am fost frustrat pentru că mi s-a furat bucuria promovării. Eram frustrat pe toată situația, dar frustrat și pe mine pentru că nu am știut să citesc un om! Dar asta e… Apoi mi-am dat seama că lecția îmi folosește și, dacă sunt băiat orientat spre pozitiv, voi avea de câștigat din această experiență”, a spus Andrei Nicolescu.

Scântei înainte de Dinamo – Rapid! Conflict între Nicolescu şi Angelescu pe tema biletelor

Între Andrei Nicolescu şi Victor Angelescu a izbucnit un nou conflict înaintea derby-ului de duminică dintre Dinamo şi Rapid pe tema biletelor pe care le primesc suporterii oaspeţilor şi a unui acord de reciprocitate între cele două cluburi.

Preşedintele celor de la Dinamo a declarat că a trimis propunerea celor de la Rapid, dar nu a primit niciun răspuns. Angelescu i-a dat un răspuns dur lui Nicolescu: „Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat ieri. Să vii să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai șmecheră, mai sus și să spui că ai trimis și acum aștepți răspunsul de la Rapid, că s-ar putea să nu vrem. Să creezi o chestie d-asta ca și cum tu ești mai sus. Ar trebui să ne respectăm. Nu am primit nicio adresă.

Am văzut emisiunea, m-am dus dimineață să caut. Mă gândeam că eu nu primisem. Poate pe adresa oficială, poate la ticketing. Nu a primit nimeni nimic. Azi când m-am urcat în mașină și veneam aici (n.r. la emisiune), la 20:30 s-a trimis propunerea. Nu e normal să vii și să zici că ai vorbit când tu nu ai vorbit cu nimeni relevant din club. Nu știu cu cine ai vorbit și ce ai făcut. Eu habar n-aveam.

Lucrurile să fie foarte clare. Rapid va juca cu Dinamo și FCSB pe Arena Națională. O spun acum ca să audă și domnul Nicolescu și suporterii. Suntem de acord să jucăm pe Arena Națională. În retur vom juca acolo. Noi nu am ieșit să ne dăm mai rotunzi”, a transmis Victor Angelescu la Prima Sport.

Andrei Nicolescu, răspuns pentru Angelescu în scandalul biletelor: „Dacă e război la Rapid nu e problema lui Dinamo”

Replica lui Andrei Nicolescu nu s-a lăsat aşteptată. FANATIK că problema este una internă la Rapid şi Victor Angelescu nu ar mai trebui să facă aprecieri referitoare la persoana lui:

„Îl rog pe domnul Angelescu să fie un pic mai atent la declarații și față de mine, și față de clubul Dinamo. Eu nu mint și nu e interesul nostru. Nu ne dăm mari și nici nu facem pe deștepții.

Am vorbit acum o săptămână cu Mihail Marian (n.r. – director executiv de la Rapid). I-am spus despre reciprocitate, a rămas că vorbește la nivelul board-ului la Rapid și va veni cu un răspuns ca să putem să mergem mai departe să facem actele.

Faptul că nu se vorbește și că nu se comunică în interiorul clubului Rapid nu e problema clubului Dinamo. Îl rog pe domnul Angelescu să nu mai facă aprecieri de genul ăsta pentru că sunt exagerate și să-și ia informațiile din club.

Dacă există un război în interiorul clubului și nu se comunică între Mihail Marian și Victor Angelescu nu e problema clubului Dinamo. Noi, și anul trecut, tot cu Mihail Marian am vorbit ca să facem protocolul. Era normal ca tot cu el să vorbim și anul ăsta”, a spus Nicolescu.