Andrei Nicolescu s-a contrat în direct cu fostul atacant al lui Dinamo: „Mă lăsaţi să termin?”

Dinamo rămâne fără victorie în play-off, asta după ce a remizat, 1-1, în runda cu numărul 4, pe . Formația bucureșteană este pe locul 6 și pare că speranțele la o clasare între primele 3 se diminuează.

Critici pentru Cătălin Cîrjan din partea fostului jucător de la Dinamo

Claudiu Vaișcovici, fostul important jucător al lui Dinamo, a fost critic la adresa lui Cătălin Cîrjan, cel care a pasat decisiv la reușita lui Alex Pop, însă a avut și o ratare uriașă în ultimele secunde ale confruntării, când a dat o „scăriță” peste Mihai Popa, dar șutul a fost blocat în cele din urmă de Christopher Braun.

„Karamoko a jucat până acum în centru, care nu e postul lui. Azi a jucat în stânga şi a intrat în centru. Karamoko e cel care a condus şi a făcut cel mai mult pentru atac. Cîrjan a condus numai de la 30-35 de metri de propria poartă şi 10-15 metri în jumătatea adversă. Are alte preocupări. Numai pase înapoi şi de-a latul. Cîrjan în duel unu la unu e depăşit fizic, nu are forţă. Karamoko a trecut şi de unul, şi de doi adversari”, a spus Claudiu Vaișcovici.

Andrei Nicolescu îl contrazice pe Claudiu Vaișcovici și sare în apărarea lui Cătălin Cîrjan

, cel care în trecut a spus că nu apreciază modul în care Claudiu Vaișcovici o critică pe Dinamo, a ținut să-l contrazică pe acesta și să spună că, din punctul său de vedere, Cătălin Cîrjan a făcut un meci foarte bun contra celor de la CFR Cluj.

„Nu avem ce să reproşăm jucătorilor în meciul acesta. Am avut atitudine, dorinţă, ocazii, dar a lipsit golul. Am avut impresia că s-a spus de Cîrjan că a făcut un meci prost. Cineva din studio a spus de Cîrjan că nu a făcut mai nimic în meciul ăsta. Cătălin a făcut pressing în careul nostru, a coborât la linie, fotbalul trebuie apreciat nu doar pe pasele filtrante. E un mijlocaş care începe să producă din toate punctele de vedere.

Nu e normal să se vorbească de Cîrjan că a făcut un meci prost în seara asta. În perspectiva mea a făcut un meci foarte bun. Noi o să jucăm toate meciurile ca să le câştigăm. Campionatul s-a dus. Vrem un loc care să ne asigure şi din campionat participarea în cupele europene”, a fost răspunsul lui Andrei Nicolescu conform Orangesport.

Discuția dintre Vaișcovici și Nicolescu. Replică acidă a fostului atacant de la Dinamo

Cei doi au avut un scurt dialog tăios în care au încercat să ajungă la un consens.