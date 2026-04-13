Andrei Nicolescu s-a contrat în direct cu fostul atacant al lui Dinamo: „Mă lăsaţi să termin?”

Oficialul lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a ținut să-i ia public apărarea lui Cătălin Cîrjan după meciul terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1, în runda a 4-a din play-off.
Mihai Alecu
13.04.2026 | 12:31
Dialog în direct între Nicolescu și Vaișcovici. Foto: Captură @ Digi Sport
Dinamo rămâne fără victorie în play-off, asta după ce a remizat, 1-1, în runda cu numărul 4, pe terenul celor de la CFR Cluj. Formația bucureșteană este pe locul 6 și pare că speranțele la o clasare între primele 3 se diminuează.

Critici pentru Cătălin Cîrjan din partea fostului jucător de la Dinamo

Claudiu Vaișcovici, fostul important jucător al lui Dinamo, a fost critic la adresa lui Cătălin Cîrjan, cel care a pasat decisiv la reușita lui Alex Pop, însă a avut și o ratare uriașă în ultimele secunde ale confruntării, când a dat o „scăriță” peste Mihai Popa, dar șutul a fost blocat în cele din urmă de Christopher Braun.

„Karamoko a jucat până acum în centru, care nu e postul lui. Azi a jucat în stânga şi a intrat în centru. Karamoko e cel care a condus şi a făcut cel mai mult pentru atac. Cîrjan a condus numai de la 30-35 de metri de propria poartă şi 10-15 metri în jumătatea adversă. Are alte preocupări. Numai pase înapoi şi de-a latul. Cîrjan în duel unu la unu e depăşit fizic, nu are forţă. Karamoko a trecut şi de unul, şi de doi adversari”, a spus Claudiu Vaișcovici.

Andrei Nicolescu îl contrazice pe Claudiu Vaișcovici și sare în apărarea lui Cătălin Cîrjan

Andrei Nicolescu, cel care în trecut a spus că nu apreciază modul în care Claudiu Vaișcovici o critică pe Dinamo, a ținut să-l contrazică pe acesta și să spună că, din punctul său de vedere, Cătălin Cîrjan a făcut un meci foarte bun contra celor de la CFR Cluj.

„Nu avem ce să reproşăm jucătorilor în meciul acesta. Am avut atitudine, dorinţă, ocazii, dar a lipsit golul. Am avut impresia că s-a spus de Cîrjan că a făcut un meci prost. Cineva din studio a spus de Cîrjan că nu a făcut mai nimic în meciul ăsta. Cătălin a făcut pressing în careul nostru, a coborât la linie, fotbalul trebuie apreciat nu doar pe pasele filtrante. E un mijlocaş care începe să producă din toate punctele de vedere.

Nu e normal să se vorbească de Cîrjan că a făcut un meci prost în seara asta. În perspectiva mea a făcut un meci foarte bun. Noi o să jucăm toate meciurile ca să le câştigăm. Campionatul s-a dus. Vrem un loc care să ne asigure şi din campionat participarea în cupele europene”, a fost răspunsul lui Andrei Nicolescu conform Orangesport.

Discuția dintre Vaișcovici și Nicolescu. Replică acidă a fostului atacant de la Dinamo

Cei doi au avut un scurt dialog tăios în care au încercat să ajungă la un consens.

  • Nicolescu: Nu am nimic personal cu absolut nimeni, iar dacă cineva s-a simțit atacat, îmi cer scuze.
  • Vaișcovici: E același lucru și din partea mea.
  • Nicolescu: Îmi cer scuze și vreau ca aceste dezbateri, cu oameni care reprezintă vectori de imagine în fotbalul românesc, să fie complexe, să nu fie simpliste. Să nu se dea verdicte așa, simple.
  • Vaișcovici: Am să completez eu, domnul Nicolescu. Atât timp cât au fost rezultate, v-am aplaudat.
  • Nicolescu: Dar nu vreau aplauze.
  • Vaișcovici: Mă lăsați să termin? Vă rog frumos, că eu v-am ascultat. V-am aplaudat și vă aplaud. Dar în momentul în care s-au dus 7 etape, 21 de puncte, iar noi am luat două, nu pot să vă aplaud, credeți-mă. Chiar dacă îmi dați statistici, alea nu țin de foame. Nu sunt omul rezultatului. Am spus întotdeauna, când echipa joacă bine, ai de ce să te legi. Ai speranță pentru viitor că poți să câștigi. Dar când echipa joacă mai prost 5-6 etape și nu iei puncte, e normal să am altă opinie. Nu țin ură de nimeni.
  • Nicolescu: E vorba de o conjunctură. Credeți-mă, dacă noi câștigam cu Argeș, când am avut bară și s-a accidentat Karamoko, totul era altfel. Asta nu înseamnă că echipa a jucat slab.
  • Vaișcovici: Comparativ cu seara asta? Păi au jucat fotbal astăzi. Exact cum a spus domnul Kopic, când ai cu ce să schimbi, ai și cu ce să joci. Eu vă doresc o seară bună.
