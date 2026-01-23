Andrei Nicolescu s-a convins după Hermannstadt – Dinamo 1-2 și a propus un jucător la echipa națională: „E cel mai bun din campionat pe postul lui!”

ADVERTISEMENT

Dinamo a luat 3 puncte mari în etapa 23 din SuperLiga după 2-1 pe terenul lui Hermannstadt. Andrei Nicolescu a intrat în direct după meci și și-a manifestat admirația față de unul dintre titularii lui Kopic. Pe cine vede, de fapt, ideal la echipa națională.

Andrei Nicolescu l-a lăudat pe Raul Opruț după Hermannstadt – Dinamo 1-2. „E cel mai bun fundaș stânga din campionat. Peste Bancu!”

Dinamo confirmă startul bun de an după ce a plecat cu 3 puncte de la Sibiu. „Câinii” au deschis scorul, s-au văzut egalați, însă tot ei au fost cei care au dat lovitura decisivă pe final.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a intrat în direct după Președintele lui Dinamo l-a lăudat pe

„Îmi aduceam aminte când am venit la Sibiu acum doi ani, după 1-1 cu CFR, și aveam speranțe, iar în minutul 30 era 3-0 pentru ei. A dat și Opruț gol atunci. L-am iertat în seara asta. Dacă mă uit înapoi, și golul de atunci tot după o respingere a venit. El are calitate mare, nu sunt surprins de execuțiile lui.

ADVERTISEMENT

Eu am spus că e cel mai bun fundaș stânga din campionat. Peste Bancu. Are constanță, poate nu e atât de spectaculos, dar are o constanță incredibilă. Și uite că a fost și spectaculos!”, a spus Andrei Nicolescu inițial.

ADVERTISEMENT

Concluziile lui Andrei Nicolescu după Hermannstadt – Dinamo 1-2

Ulterior, oficialul dinamovist a comentat și pe seama celorlalte aspecte legate de joc. Singurul mare reproș al lui Andrei Nicolescu a fost legat de relaxarea lui Boateng la faza în care sibienii au egalat.

„Meciul ăsta nu a fost foarte spectaculos, am întâlnit o echipă care s-a postat pe 3-4 rânduri. Nu a fost un meci deschis, a fost foarte închis. Terenul a fost greu, iar toate s-au complicat. Victoria e foarte importantă, ne arată că putem fi capabili să trecem de hopul mental pe care îl aveam atunci când trebuia să câștigăm un meci pentru a fi pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, trebuia să nu avem reacția de a greși la gol, trebuia să fim vigilenți, să nu ne permitem relaxări la 1-0, pe final. Boateng a avut prea multă încredere în capacitățile lui, nu trebuia să fie elegant acolo, trebuia să dea mingea în aut. Sunt convins că am învățat din faza asta, noi încercăm să nu repetăm greșelile”, a mai spus Nicolescu.

Componența play-off-ului în viziunea lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu a vorbit și despre situația play-off-ului, care se apropie cu pași repezi. Președintele echipei din „Ștefan cel Mare” este convins că rivalele Rapid și Craiova nu mai au dubii în privința prezenței lor în primele 6, însă acum o vede și pe FC Argeș cu șanse mari, după succesul piteștenilor cu Metaloglobus.

„Rapid și Craiova sunt 100% în play-off. Ce a făcut Argeș a pus o presiune foarte mare pe celelalte 6-7, cred că a luat o opțiune mare de a fi în play-off, chiar o opțiune mai mare decât Botoșani!”, a mai spus oficialul dinamovist la