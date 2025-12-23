Sport

Andrei Nicolescu s-a interesat în direct chiar de la Mihai Stoica de transferul fotbalistului! Răspunsul oficialului de la FCSB

Andrei Nicolescu l-a întrebat în direct pe Mihai Stoica care este situația unui fotbalist din Superliga României. „Trebuie să vorbim cu jucătorul. Gigi hotărăște”
Alex Bodnariu
23.12.2025 | 12:45
Dialog interesant între MM Stoica și Andrei Nicolescu
Dialog interesant între MM Stoica și Andrei Nicolescu
Oficialii de la FCSB pregătesc strategia de transferuri pentru pauza de iarnă. Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că vrea să întărească echipa. Mihai Stoica, președintele clubului, a fost întrebat în direct de Andrei Nicolescu dacă Kevin Ciubotaru va mai ajunge în lotul campioanei.

FCSB încearcă să îl transfere pe Kevin Ciubotaru

Kevin Ciubotaru este unul dintre fotbaliștii de care FCSB s-a interesat în ultima perioadă. Campioana României pare dispusă să plătească suma cerută de cei de la Hermannstadt, însă, pentru moment, tânărul fundaș stânga încă nu și-a dat acordul să semneze cu FCSB.

Fotbalistul pare mai tentat să semneze cu o echipă din străinătate. S-a vorbit despre interesul unor formații din Olanda și Franța. Rămâne de văzut dacă Kevin Ciubotaru va fi convins până la urmă de Gigi Becali și Mihai Stoica să accepte propunerea de la FCSB.

Andrei Nicolescu s-a interesat de situația lui Kevin Ciubotaru

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, l-a întrebat pe Mihai Stoica dacă în ultimele zile s-a mai schimbat ceva legat de situația lui Kevin Ciubotaru. „Cu Kevin cum a rămas?”, a spus Nicolescu la Prima Sport. Oficialul de la FCSB a dat de înțeles că Gigi Becali se ocupă personal de acest transfer.

„Nu a rămas nimic, trebuie să vorbim cu jucătorul. Din punctul meu de vedere, noi suntem acoperiți acolo. Gigi hotărăște”, a răspuns Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, la întrebarea lui Andrei Nicolescu.

Gigi Becali s-a săturat de discuțiile legate de transferul lui Kevin Ciubotaru

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre discuțiile cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Omul de afaceri a explicat că, cel puțin pe moment, jucătorul nu a acceptat propunerea venită de la campioana României: „Treaba mea ce am închis. De Kevin Ciubotaru îmi arde acum? O să îi vedeți într-o săptămână sau două. Ce să zic de Kevin Ciubotaru dacă el a zis că nu vine la FCSB. Să fie sănătos, gata. E clar. Știți foarte bine cine e pe listă și o să îi vedeți când se face”.

