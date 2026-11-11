Andrei Nicolescu, săgeți către foștii acționari ai lui Dinamo: „Nu mai putem fi priviți ca acum 10 ani”

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Dinamo București se află în reconstrucție după problemele financiare pe care le-a avut în trecut. În acest sezon, echipa pare să fie la apogeul din ultimii ani, iar cu această ocazie, profitând de poziția favorabilă, Andrei Nicolescu a avut un mesaj pentru suporteri, în legătură cu stabilitatea oferită de actualii acționari.

Andrei Nicolescu, mesaj clar pentru suporterii lui Dinamo! Săgeți către acționariatul din urmă cu un deceniu

Acum un deceniu, în perioada la care face referire Andrei Nicolescu, El a dat contraexemplu acel moment din istoria clubului și a explicat că actualul acționariat nu se lasă influențat de rezultate sau presiunea publică.

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„Acționarii lui Dinamo nu sunt niște acționari care iau decizii în funcție de cum bate vântul. Sunt oameni foarte structurați, oameni care pun și pasiune, dar și înțelegerea și know-how-ul lor din business. Nu sunt oameni care astăzi sunt într-un fel și peste șase luni vor fi în alt fel.

Vă rog și pe voi, și pe suporterii lui Dinamo să nu se mai raporteze la acționari cum se raportau acum zece ani, ca și cum ar fi oameni imprevizibili, care își schimbă strategiile în funcție de interesele de moment. Trebuie să avem un moment de apreciere mai profundă față de actualii acționari ai lui Dinamo, care au trecut prin niște momente foarte grele ca să reușim ceea ce reușim în momentul de față. Ei nu își vor schimba strategia, nu își vor schimba viziunea”, a declarat Andrei Nicolescu la

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Cum are de gând Andrei Nicolescu să construiască o relație solidă între club și suporteri

Președintele lui Dinamo este de părere că culminat cu o retrogradare istorică în Liga a 2-a, i-a făcut pe suporteri să nu mai aibă o încredere atât de mare în cei ce conduc clubul în prezent, chiar dacă rezultatele sunt din ce în ce mai bune, iar proiectul pare unul foarte sănătos: „Eu cred că emoția trecutului cântărește mult mai mult decât rezultatele muncii de astăzi. Mentalitatea suporterilor a avut foarte mult de suferit, iar ca să schimbăm mentalități durează ceva. Încă luptăm cu asta și vom vedea când va fi momentul în care încrederea va fi cea care ne va ține împreună, nu frica. Nu luăm decizii doar pentru a câștiga încrederea. Luăm decizii pentru a face clubul mai sănătos și mai puternic, iar încrederea este o consecință a acestor lucruri”, a mai explicat Nicolescu.