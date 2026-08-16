Andrei Nicolescu, săgeți otrăvite către Zeljko Kopic după victoria lui Dinamo din Giulești: „Acum avem un antrenor care știe să mute!”

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Victoria lui Dinamo din Giulești, 1-0 cu Rapid, i-a oferit președintelui Andrei Nicolescu ocazia să vorbească nu doar despre rezultatul obținut, ci și despre transformarea pe care o vede în interiorul echipei. Președintele alb-roșilor consideră că formația a făcut progrese importante la nivel mental, că jucătorii au început să gestioneze mai bine momentele dificile și să creadă în sistemul de joc. În același timp, Nicolescu a evidențiat rolul noului staff tehnic și a explicat ce a adus Nuno Campos diferit la echipă.

Andrei Nicolescu, impresionat de noul Dinamo: „Am câștigat la nivel mental”

Președintele lui Dinamo consideră că mai ales prin modul în care echipa a reușit să gestioneze avantajul și presiunea unui derby disputat într-un mediu ostil. Nicolescu susține că „roș-albii” au început să învețe din greșelile trecutului și să rămână concentrați după ce reușesc să deschidă scorul, lucru care, în opinia sa, reprezintă un progres important față de sezoanele precedente.

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„Asta cu clasamentul e mai puțin importantă. Și anul trecut, când eram pe locurile unu sau doi, se crea o presiune suplimentară, de aceea spun că nu prea contează. Important este că toți jucătorii au început să creadă în sistem și-l interpretează foarte bine. E o victorie de moral foarte mare, o așteptam de trei ani, dar Dinamo o aștepta de 12 ani din ce am înțeles. E o victorie venită într-un mediu ostil, adică într-un mediu în care jucătorul trebuie să fie stăpân pe el ca să obțină o astfel de victorie, să știe să sufere, să lupte, să gestioneze un avantaj. Spune multe această victorie despre spiritul care se construiește la Dinamo.

Am câștigat la nivel mental. Învățăm să gestionăm momente importante. Față de anii trecuți, după ce înscriem nu mai cădem imediat, nu mai luăm gol repede. Știm să gestionăm, acum, momentele de genul. Am câștigat prin organizarea, per ansamblu, a echipei. Îi văd mai uniți, mai aproape unii de alții. Inclusiv la declarații, jucătorii care sunt constanți, au ținut să ia apărarea unor jucători care au fost considerați inconstanți sau mai delăsători. Asta spune mult despre vibe-ul din vestiar și despre cât de mult se susțin băieții între ei. Avem un antrenor care știe să mute, e foarte important“, a declarat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Nicolescu, săgeți către Kopic și laude pentru Nuno Campos: „Ne-am dorit un antrenor un pic mai pedagog”

Andrei Nicolescu a continuat prin a explica mai clar ce așteptări are de la Dinamo după victoria din Giulești și . Discursul președintelui dinamovist vine și cu o comparație evidentă cu perioada precedentă, în condițiile în care acesta subliniază importanța constanței, a capacității antrenorului de a se adapta și, mai ales, a relației pe care o construiește cu jucătorii. Nicolescu consideră că portughezul are un profil pedagogic și că modul în care lucrează individual cu fotbaliștii a început deja să producă efecte.

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„Ce mi-aș dori mult este ca Dinamo să facă lucrurile cel puțin la fel de bine ca aseară, în Giulești și să creadă la fel de mult ca aseară. În meciul cu Petrolul am jucat, probabil, 20-25 minute în prima repriză, apoi la fel și în a doua, iar acest lucru s-a văzut, adică o inconstanță în a exprima ceea ce antrenezi și ceea ce pregătești, invariabil te duce și la rezultate proaste, cum a fost cel de la Ploiești. Atunci se punea problema, după 10 minute, care e diferența de scor în favoarea lui Dinamo. Vreau să fim 100% focusați, să arătăm pe teren ceea ce antrenăm. Jucătorii să-și mențină nivelul de încredere în antrenori și staff, pentru că doar așa vor putea lua, pe parcurs, decizii mai ușor și mai repede. Deciziile luate mai ușor și mai repede înseamnă performanță

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Soro are capacitatea de a se adapta foarte bine și știa și în sistemul acesta. Ne mai doream doi mijlocași centrali datorită evoluțiilor lui Soro și modului în care răspunde cerințelor lui mister. Acum ne mai gândim dacă avem nevoie de un winger sau un mijlocaș central. Țineți minte că am spus că ne-am dorit un antrenor un pic mai pedagog, care să se adapteze mediului. Avem jucători care au nevoie de mai multă atenție, de momente de pedagogie cu antrenorul. Mister, pe teren, îi oprește pe fiecare, îi ia de mână și vorbește cu ei, în timp ce secunzii își continuă antrenamentul. Tipul ăsta de relație cred că i-a câștigat pe jucători și mai e un aspect important. Le spune lucruri care le deschid mintea, iar jucătorii încep să perceapă corect ceea ce se vrea“, a mai spus Andrei Nicolescu.