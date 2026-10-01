Sport

Andrei Nicolescu, săgeți spre Gică Hagi după situația lui Cîrjan și Opruț la națională: „Se întorc frustrați! Cu tot respectul, e greu de înțeles ce vrea să transmită”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, nu este fericit pentru că jucătorii săi Cătălin Cîrjan și Raul Opruț au fost chemați de Gică Hagi la echipa națională „de umplutură”.
Flaviu Popa
01.10.2026 | 19:36
Andrei Nicolescu sageti spre Gica Hagi dupa situatia lui Cirjan si Oprut la nationala Se intorc frustrati Cu tot respectul e greu de inteles ce vrea sa transmita
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Frustrare la Dinamo din cauza selecției
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Cătălin Cîrjan și Raul Opruț sunt pe o listă a jucătorilor care au fost chemați la echipa națională de selecționerul Gheorghe Hagi mai mult ca și „suport”. Președintele dinamovist Andrei Nicolescu nu este mulțumit de această situația și crede că jucătorii săi se vor întoarce „fustrați” în România.

Cătălin Cîrjan și Raul Opruț au fost chemați la națională ca și „suport”, lucru care-i supără

În cazul lui Cîrjan, selecționerul Hagi i-a rezervat două prezențe în lot, prima dată cu Bosnia, iar acum cu Polonia. Cu Bosnia nu a fost folosit. Cât despre colegul său Opruț, fotbalistul dinamovist nici măcar nu a prins lotul până acum, fiind lăsat mereu în tribune, situație care poate să devină frustrantă.

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„O frustrare mai mare simt ei. E foarte ușor, când ai rezultate de genul celor pe care le-ai avut, să spui că nu e bine sau că s-a întâmplat ceva. Nu e tipul meu de discurs. Sigur, e o frustrare mare. Mai am informații din ceea ce au trăit ei în perioada asta. Sunt decizii pe care cineva și le asumă.

Asta e viața de fotbalist. Tu, ca fotbalist profesionist, trebuie să fii pregătit dacă se apelează la tine. Ei știu că se antrenează, dar nu fac parte din proiecția a ceea ce înseamnă atacarea meciului, din direcția în care se construiește”, a declarat Nicolescu la Fotbal Club pe Digisport.

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Fostul atacant dinamovist Ionel Dănciulescu a intervenit în discuție și a încercat să-i ia apărarea selecționerului Gheorghe Hagi: „E bine, nu e bine… Gică Hagi se bazează pe jucătorii care au trecut și au un istoric la echipa națională. Mă gândesc că antrenorul a stat cu ei două săptămâni, va sta trei săptămâni, îi cunoaște pe fiecare în parte”.

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Andrei Nicolescu spune că jucătorii care revin la lotul dinamovist de la națională vor fi cu moralul la pământ

Ulterior, Nicolescu a dezvăluit că jucătorii se vor întoarce frustrați la lotul dinamovist, astfel că va avea de lucru cu ei pentru a-i determina să treacă peste acest eșec personal și să dea totul pentru Dinamo. „Eu, la club, spre exemplu, trebuie să fiu pregătit să-i transform frustrarea în ceva care să dea bine la primul meci. El o să vină frustrat că nu a fost folosit, că n-a fost în lot, nu vine trist. Trebuie să canalizăm energia spre performanță pentru club.

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N-am foarte multe detalii. Știu doar că sunt suport. Nu e extraordinar de bine, asta e. Cu tot respectul pe care îl am pentru domnul Hagi, toți am fost impresionați de cariera lui, dar toți am constatat că, atunci când vrea să exprime o idee despre fotbal, e mai greu de înțeles ce vrea să transmită. Eu am avut tot timpul impresia și credința că acest limbaj fotbalistic se înțelege mai ușor între ei”, a completat Nicolescu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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