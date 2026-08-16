Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sigla lui Dinamo, motiv de scandal în direct Andrei Nicolescu vs Dănuț Lupu: „E o minciună care inflamează spiritele!” / „Ceartă-te cu domnul Badea!”

Andrei Nicolescu și Dănuț Lupu, contre acide în direct pe tema scandalului cu emblema lui Dinamo! Ce l-a deranjat pe președintele „câinilor” și cum a răspuns fostul fotbalist
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.08.2026 | 12:22
Sigla lui Dinamo motiv de scandal in direct Andrei Nicolescu vs Danut Lupu E o minciuna care inflameaza spiritele Ceartate cu domnul Badea
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, scandal uriaș cu Dănuț Lupu în direct din cauza siglei lui Dinamo. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu i-a reproșat în direct lui Dănuț Lupu că a dezinformat opinia publică recent, când a spus că Nicolae Badea le-a oferit gratis vechea emblemă a lui Dinamo, cea cu doi câini roșii, actualilor conducători de la clubul din „Ștefan cel Mare”, iar aceștia au refuzat. Președintele dinamovist a catalogat această chestiune drept o minciună.

Ce i-a reproșat Andrei Nicolescu lui Dănuț Lupu pe subiectul „Sigla veche a lui Dinamo cedată gratis!”

De asemenea, l-a rugat pe fostul internațional român ca pe viitor să nu mai propage astfel de informații neverificate, pentru că există un risc foarte mare ca fanii să reacționeze foarte vehement față de astfel de lucruri. „La un moment dat o să îmi permit să am un dialog cu Dănuț, că a spus niște lucruri care nu sunt adevărate și aș vrea să le clarific. Știți că eu tot timpul încerc să țin un echilibru pe tot ceea ce declar și niciodată să nu spun lucruri care nu au legătură cu realitatea. Aș vrea să clarificăm informația aia conform căreia, ai spus că ai vorbit tu, că știi tu, că s-ar fi cedat marca gratis de către domnul Badea și că nu am vrut să o iau.

ADVERTISEMENT

E o minciună, îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, dar e o minciună chestia asta. Nu ai cum să spui minciuni pe post și să dezinformezi. E o minciună, puteai să o verifici, aveai doi oameni cu care puteai să vorbești și să îți confirme dacă a existat această discuție. Nu să spui că s-a dat gratis și nu am vrut eu să o iau.

Asta este o chestiune care inflamează spiritele, mai ales la suporterii pătimași, care au în ADN Dinamo. Nu ai cum să o faci, îmi pare rău că ți-o spun. Ar trebui să te rog pe viitor să nu mai faci chestia asta, nu e normal. Eu ți-am acordat tot timpul respect. E un contract din 2006, nu e făcut de Andrei Nicolescu și de domnul Badea”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Digi24.ro
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții

Cum i-a răspuns Dănuț Lupu lui Andrei Nicolescu

În replică, Dănuț Lupu a punctat următoarele aspecte: „Dacă mie așa mi s-a spus… Nu e o minciună. Trei ani ați plătit vreun leu pe ea? Păi tocmai de-aia nu ar trebui să te superi pe asta, fiindcă ați folosit-o gratis atâția ani. Nu ați plătit nimic pe ea. Nu tu ai vrut să o schimbi? Tu ai schimbat-o. O foloseai fără să plătești nimic. Mincinosul sunt eu sau alții? E minciună și că ți-am spus să mergi la domnul Badea să vorbești de siglă și nu ai vrut? Așa mi-a spus domnul Badea. Ceartă-te cu domnul Badea, nu cu mine!”.  

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea a dat lovitura în America
Digisport.ro
Sorana Cîrstea a dat lovitura în America
„Cel mai bun din România!”. Portretul complet al jucătorului care a decis derby-ul...
Fanatik
„Cel mai bun din România!”. Portretul complet al jucătorului care a decis derby-ul Rapid – Dinamo 0-1: „Te driblează și-n cabina de telefon”
Ce a găsit Marius Șumudică, de fapt, când „a aterizat” în mijlocul haosului...
Fanatik
Ce a găsit Marius Șumudică, de fapt, când „a aterizat” în mijlocul haosului de la CFR Cluj. Obiectivul impus pe termen scurt
„E anul lui Dinamo! Are un șut pe poartă și dă două goluri!”....
Fanatik
„E anul lui Dinamo! Are un șut pe poartă și dă două goluri!”. Dănuț Lupu, analiză spumoasă după victoria din Giulești
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gigi Becali i-a forțat plecarea antrenorului de la FCSB, iar rivalii au jubilat:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a forțat plecarea antrenorului de la FCSB, iar rivalii au jubilat: 'Acum avem mai multe șanse!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!