Sigla lui Dinamo, motiv de scandal în direct Andrei Nicolescu vs Dănuț Lupu: „E o minciună care inflamează spiritele!” / „Ceartă-te cu domnul Badea!”

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Andrei Nicolescu i-a reproșat în direct lui Dănuț Lupu că a dezinformat opinia publică recent, când a spus că Nicolae Badea le-a oferit gratis vechea emblemă a lui Dinamo, cea cu doi câini roșii, actualilor conducători de la clubul din „Ștefan cel Mare”, iar aceștia au refuzat. Președintele dinamovist a catalogat această chestiune drept o minciună.

Ce i-a reproșat Andrei Nicolescu lui Dănuț Lupu pe subiectul „Sigla veche a lui Dinamo cedată gratis!”

De asemenea, l-a rugat pe fostul internațional român ca pe viitor să nu mai propage astfel de informații neverificate, pentru că există un risc foarte mare ca fanii să reacționeze foarte vehement față de astfel de lucruri. „La un moment dat o să îmi permit să am un dialog cu Dănuț, că a spus niște lucruri care nu sunt adevărate și aș vrea să le clarific. Știți că eu tot timpul încerc să țin un echilibru pe tot ceea ce declar și niciodată să nu spun lucruri care nu au legătură cu realitatea. Aș vrea să clarificăm informația aia conform căreia, ai spus că ai vorbit tu, că știi tu, că s-ar fi cedat marca gratis de către domnul Badea și că nu am vrut să o iau.

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E o minciună, îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, dar e o minciună chestia asta. Nu ai cum să spui minciuni pe post și să dezinformezi. E o minciună, puteai să o verifici, aveai doi oameni cu care puteai să vorbești și să îți confirme dacă a existat această discuție. Nu să spui că s-a dat gratis și nu am vrut eu să o iau.

Asta este o chestiune care inflamează spiritele, mai ales la suporterii pătimași, care au în ADN Dinamo. Nu ai cum să o faci, îmi pare rău că ți-o spun. Ar trebui să te rog pe viitor să nu mai faci chestia asta, nu e normal. Eu ți-am acordat tot timpul respect. E un contract din 2006, nu e făcut de Andrei Nicolescu și de domnul Badea”, a spus Andrei Nicolescu

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Cum i-a răspuns Dănuț Lupu lui Andrei Nicolescu

În replică, următoarele aspecte: „Dacă mie așa mi s-a spus… Nu e o minciună. Trei ani ați plătit vreun leu pe ea? Păi tocmai de-aia nu ar trebui să te superi pe asta, fiindcă ați folosit-o gratis atâția ani. Nu ați plătit nimic pe ea. Nu tu ai vrut să o schimbi? Tu ai schimbat-o. O foloseai fără să plătești nimic. Mincinosul sunt eu sau alții? E minciună și că ți-am spus să mergi la domnul Badea să vorbești de siglă și nu ai vrut? Așa mi-a spus domnul Badea. Ceartă-te cu domnul Badea, nu cu mine!”.