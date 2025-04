Andrei Nicolescu, scos din minți de un cunoscut om de televiziune: „Dacă ai avea mai multă minte nu m-ai fi întrebat asta”

Andrei Nicolescu a avut mai multe aparitiții TV neașteptate. , oficialul „câinilor” a fost invitatul la Codin Maticiuc, fan al FCSB, la podcast-ul „La Mijloc”.

Andrei Nicolescu, conflict cu Dan Capatos și Codin Maticiuc: „O să fiu un pic acid”

Prima întrebare pe care Codin Maticiuc i-a adresat-o lui Andrei Nicolescu și adversar al noii strategii promovate de conducere: „Dacă îți analizezi toate aparițiile TV, mai consideri că ești un om serios? Îți place atât de mult să apari la TV?”.

Andrei Nicolescu a fost însă extrem de deranjat de această întrebare și a răspuns pe măsură: „Tu, care mă știi cât de cât (n.r. – către Maticiuc) și ai văzut și aparițiile mele la TV, o să fiu un pic acid. Dacă ai avea un pic mai multă minte, m-ai întreba chestia asta?”.

Omul numărul unu de la Dinamo consideră că este unul dintre cele mai discrete personaje din fotbalul românesc: „Eu sunt omul din fotbal dintre grupurile astea care apar extrem de puțin, cel mai puțin. Am sute de telefoane la care nu răspund, decât oricine. Antrenori, președinți, oameni care vorbesc în numele unui club. Oricare dintre ei apare mai mult de 2-3 ori decât apar eu”.

Andrei Nicolescu, mesaj dur pentru Dan Capatos: „Să vină el să bage bani”

Andrei Nicolescu susține că este asaltat pentru apariții TV, în podcast-uri sau interviuri: „Aparițiile mele sunt într-o creștere pentru că cererile sunt foarte mari. La început nimeni nu mă băga în seamă, după care toți au tăbărât. Mi se pare ireal să te duci din lună în lună la câte un podcast”.

Apoi s-a referit în mod direct la Dan Capatos: „E un iubitor al echipei? În momentul în care ții cu o echipă, cu un club, și îi vrei binele, nu te raportezi la niște elemente subiective în care tu te-ai simțit cel mai bine din viața ta raportat la acea echipă.

Ăsta este un egoism egocentric. Să vină el să bage bani (n.r. – râde). Ce a făcut el în ultimii 20 de ani pentru clubul ăsta? În afară să vorbească și să fie purtător de opinie, vector de imagine”.

Și Nicolescu i-a mai dat o dată peste nas lui Capatos: „Iubirea se manifestă atunci când încerci să ajuți într-o situație actuală, nu în momentul în care te raportezi la patimile pe care le-ai trăit și dacă nu e așa înseamnă că nimic nu e bine”.

„Nu ai cum să te aștepți la astfel de afirmații și opinii aberante”

Andrei Nicolescu a apărut apoi politica noii conduceri de la Dinamo: „Acționarii bagă banii pe care îi pot băga într-un proiect care va crește sănătos. Nu există prințul arab care să arunce 20 de milioane, nu există tipul de management în care să facem 20 de transferuri, că poate 3 se potrivesc, dacă nu mai băgăm 2 milioane cum se întâmplă la un club de aici”.

În final, l-a „înțepat” din nou pe Capatos: „Hai să-ți spun o chestie: de la un om care e în televiziune de atâta timp presupui că are un anumit nivel și o capacitate de a înțelege lucrurile peste medie. Nu ai cum să te aștepți la astfel de afirmații și opinii aberante”, a mai explicat Nicolescu.

Administratorul special al lui Dinamo a mai avut un conflict cu Dan Capatos

Dan Capatos a criticat în mai multe rânduri conducerea lui Andrei Nicolescu: „Noii acționari ai noștri sunt doar niște păcălici colantați în oameni potenți financiar. Am spus încă de atunci că, dacă îi iei la bani mărunți și îi scuturi puțin, fix asta le pică din buzunare: bani mărunți. Am ieșit din proiectul DDB din motivele cunoscute, pentru că s-a făcut mare tam tam în presă atunci (și iar am fost înjurat), deși eram acționarul cu numărul 47 elite”.

După FCSB – Dinamo 2-1, Andrei Nicolescu l-a atacat pe Capatos: „În final, le doresc tuturor contestatarilor, celor nemulțumiți, celor care regretă timpuri apuse, celor care sunt vectori de opinie, dar de fapt sunt miei (da, puiul oii, cel cu dinții incisivi superiori lipsă), tuturor celor care sunt pe margine și plâng și deplâng Dinamo, să ajungă să aibă cel puțin o dată in viața lor oportunitatea de a lua astfel de decizii antreprenoriale și de a-și asuma riscuri personale pentru un deziderat mai mare decât ziua lor de mâine”.

Ulterior, a explicat la FANATIK SUPERLIGA ce a vrut să spună: „S-a interpretat greșit. Eu nu m-am referit la MM Stoica, ci la formatorii de opinie care se mai dau și dinamoviști”, mai exact la Dan Capatos.