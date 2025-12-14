Sport

Andrei Nicolescu, ședință pe teren imediat după Dinamo – Metaloglobus. Cătălin Cîrjan, în centrul atenției. Video și foto

Cum s-a trăit victoria lui Dinamo cu Metaloglobus pe Arena Națională. Vezi pe FANATIK ce a făcut Andrei Nicolescu, suporterii, dar și jucătorii lui Kopic după fluierul final.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
14.12.2025 | 21:16
Andrei Nicolescu sedinta pe teren imediat dupa Dinamo Metaloglobus Catalin Cirjan in centrul atentiei
Cum s-a trăit finalul meciului Dinamo - Metaloglobus 4-0 pe Arena Națională. Sursa Foto: FANATIK.
Etapa a 20-a din SuperLiga i-a adus lui Dinamo un succes răsunător contra lui Metaloglobus. Atmosfera de după meci a fost una cu totul deosebită, iar dacă rămâi pe FANATIK.ro poți afla toate detaliile.

Ședința ținută de Andrei Nicolescu pe teren imediat după Dinamo – Metaloglobus

Cu puțin timp înaintea Crăciunului, Dinamo și-a bucurat fanii cu un succes cu 4-0 contra lui Metaloglobus care i-a propulsat pe „câini” direct pe locul 2 în Superliga, cu 38 de puncte, la doar un punct de liderul Rapid.

FANATIK a surprins multe detalii interesante la finalul partidei. Unul dintre acestea l-a avut ca protagonist pe Andrei Nicolescu. Mai exact, pentru că a fost ultimul meci acasă din acest an pentru „câini”, președintele echipei a coborât și a ținut ședință cu toți voluntarii pentru a le mulțumi pentru toată munca și contribuția adusă pe tot parcursul acestui an.

Ședința ținută de Andrei Nicolescu pe teren după Dinamo - Metaloglobus 4-0

Cum au sărbătorit jucătorii lui Dinamo cu fanii victoria cu Metaloglobus. Cătălin Cîrjan, în centrul atenției

Jucătorii lui Dinamo au savurat din plin victoria contra formației din Pantelimon, dar și mai mult s-au bucurat de ascensiunea echipei lor pe locul 2 din SuperLiga. A fost sărbătoare totală pe Arena Națională.

S-a cântat „Cine e pe locul 2!?”, iar Cătălin Cîrjan și-a scos tricoul și i l-a oferit unui copil. Banderola de căpitan a mijlocașului a ajuns chiar în Peluza PCH, iar acesta nu s-a oprit aici. El știe toate cântecele galeriei și a fredonat cu putere alături de Peluza Sud Dinamo.

La petrecerea de pe gazon au ieșit în evidență și Musi, care a înțepat-o pe FCSB la Super Gala Fanatik 2025 și care a venit de asemenea pe gazon. Portarul Epassy a văzut un mesaj pentru el și a renunțat la tricoul de joc.

Sărbătoarea jucătorilor lui Dinamo după 4-0 cu Metaloglobus

Un nou mesaj pentru Zeljko Kopic din partea fanilor lui Dinamo

La bucuria dinamoviștilor a participat, desigur, și Zeljko Kopic, cel care a fost ales cel mai bun antrenor din SuperLiga la Super Gala Fanatik 2025. Tehnicianul este apreciat la maxim de suporterii echipei, care au ținut să-i adreseze un nou mesaj.

Mai exact, pe un banner imens, fanii „câinilor” i-au scris lui Zeljko Kopic în limba maternă, croata: „Noi credem în Kopic”, text pe care l-au afișat și în derby-ul încheiat 0-0 etapa trecută cu FCSB.

Mesajul dinamoviștilor pentru Kopic

