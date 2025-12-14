Andrei Nicolescu, ședință pe teren imediat după Dinamo – Metaloglobus. Cătălin Cîrjan, în centrul atenției. Video și foto

Etapa a 20-a din SuperLiga i-a adus lui Dinamo un succes răsunător contra lui Metaloglobus. Atmosfera de după meci a fost una cu totul deosebită, iar dacă rămâi pe FANATIK.ro poți afla toate detaliile.
Cu puțin timp înaintea Crăciunului, Dinamo și-a bucurat fanii cu un succes cu 4-0 contra lui Metaloglobus care i-a propulsat pe „câini” direct pe locul 2 în Superliga, cu 38 de puncte, la doar un punct de liderul Rapid.
FANATIK a surprins multe detalii interesante la finalul partidei. Unul dintre acestea l-a avut ca protagonist pe Andrei Nicolescu. Mai exact, pentru că a fost ultimul meci acasă din acest an pentru „câini”, președintele echipei a coborât și a ținut ședință cu toți voluntarii pentru a le mulțumi pentru toată munca și contribuția adusă pe tot parcursul acestui an.
Jucătorii lui Dinamo au savurat din plin victoria contra formației din Pantelimon, dar și mai mult s-au bucurat de ascensiunea echipei lor pe locul 2 din SuperLiga. A fost sărbătoare totală pe Arena Națională.
S-a cântat „Cine e pe locul 2!?”, iar Cătălin Cîrjan și-a scos tricoul și i l-a oferit unui copil. Banderola de căpitan a mijlocașului a ajuns chiar în Peluza PCH, iar acesta nu s-a oprit aici. El știe toate cântecele galeriei și a fredonat cu putere alături de Peluza Sud Dinamo.
La petrecerea de pe gazon au ieșit în evidență și Musi, care a înțepat-o pe FCSB la Super Gala Fanatik 2025 și care a venit de asemenea pe gazon. Portarul Epassy a văzut un mesaj pentru el și a renunțat la tricoul de joc.
La bucuria dinamoviștilor a participat, desigur, și Zeljko Kopic, cel care a fost ales cel mai bun antrenor din SuperLiga la Super Gala Fanatik 2025. Tehnicianul este apreciat la maxim de suporterii echipei, care au ținut să-i adreseze un nou mesaj.
Mai exact, pe un banner imens, fanii „câinilor” i-au scris lui Zeljko Kopic în limba maternă, croata: „Noi credem în Kopic”, text pe care l-au afișat și în derby-ul încheiat 0-0 etapa trecută cu FCSB.