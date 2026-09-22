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La finalul meciului Dinamo – Farul Constanţa, scor 4-0, cei de la Dinamo au recreat poza din vestiar cu Csikszereda în care fanii au remarcat . De această dată a intrat în poză şi Andrei Nicolescu, preşedintele clubului impresionând la rându-i cu forma fizică.

Nicolescu, despre poza virală cu Ianis Tarbă: „Am vrut să le arătăm că nu e cu AI”

Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre poza virală de la finalul meciului cu Farul Constanţa. Preşedintele lui Dinamo a spus, mai în glumă, mai în serios, că au vrut să le confirme fanilor că nu e poză generată cu inteligenţa artificială:

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„Toată lumea a reacţionat la prima poză cu Ianis Tarbă şi a zis că e cu AI. Am râs cu el înainte de meci, i-am zis că o să dea şi gol şi la cameră primul lucru pe care o îl facă o să fie ăsta. N-a dat gol, dar după meci rămăsese să facem poza asta să arătăm că suntem mai mulţi cu muşchi la Dinamo, că nu e cu AI”, a spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Avalanşă de reacţii după fotografia virală: „De mâine mă reapuc de sală”

, iar fanii au avut o avalanşă de reacţii. Suporterii au început să compare braţele lui Andrei Nicolescu şi Ianis Tarbă, unii dintre ei fiind convinşi să revină la sală:

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„Acum să vedem care are brațul mai mare, Nicolescu sau Tarbă”, „Tarbă are competiție pe braț 🤣. Am aflat cu cine trage la sală. Bravo, băieți, și felicitări, Andrei Nicolescu! Jos pălăria”, „De mâine mă reapuc de sală”, „Andrei a văzut ce furori a făcut Ianis Tarbă cu brațul plin de mușchi și a zis: «Stați că vă arăt eu braț lucrat la 40 de ani», „E clară treaba acum… Andrei Nicolescu a mers la sală azi pentru că a știut că va trebui să facă poza asta și trebuia să fie pompat! Felicitări, câinilor!”, au fost câteva dintre reacţii.