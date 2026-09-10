Fotbal intern

Mihai Stoica şi Andrei Nicolescu, răspuns tăios pentru Burleanu în scandalul cu Kovacs: „Punem noi bani pentru un editor”

Mihai Stoica și Andrei Nicolescu lansează un atac dur la adresa conducerii FRF și cer mai multă transparență în arbitraj după scandalul cu Istvan Kovacs de la Derby de România.
Catalin Oprea
10.09.2026 | 21:51
Mihai Stoica si Andrei Nicolescu raspuns taios pentru Burleanu in scandalul cu Kovacs Punem noi bani pentru un editor
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Mihai Stoica şi Andrei Nicolescu, răspuns tăios pentru Burleanu în scandalul cu Kovacs: "Punem noi bani pentru un editor"
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Derby-ul Dinamo – FCSB, scor 2-1, a atras noi reacții dure la adresa conducerii Federației Române de Fotbal și a Comisiei Centrale a Arbitrilor. Oficialii celor două cluburi s-au arătat profund nemulțumiți de modul în care sunt gestionate greșelile de arbitraj și consideră că lipsa de explicații oficiale afectează grav credibilitatea competiției.

Critici vehemente după deciziile de la Dinamo – FCSB

Mihai Stoica a criticat dur lipsa de reacție a oficialilor din arbitraj în urma momentelor controversate din partida dintre Dinamo și FCSB. Acesta a punctat că o analiză publică a fazelor controversate și discutate constant în ultimele zile ar fi fost absolut necesară, așa cum s-a întâmplat la alte partide din campionatul intern.

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Oficialul a taxat și afirmațiile președintelui Răzvan Burleanu cu privire la presiunea la care sunt supuși centralii. În opinia sa, arbitrii nu au multe scuze atunci când greșesc flagrant, mai ales datorită faptului ca beneficiază de ajutorul tehnologiei VAR.

”În fiecare săptămână să taie fazele unui club. Eu nu cred că se poate discuta serios chestia asta… Nu se urlă la 8 meciuri într-o săptămână. Se urlă la 12 meciuri pe sezon, e simplu să scoți fazele. Cum a fost scandal monstru la Hermannstadt cu CFR și au ieșit, așa trebuia și acum (n.r. – După Dinamo – FCSB 2-1), a declarat Mihai Stoica, în cadrul unei emisiuni Prima Sport.

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Răspuns dur pentru Burleanu pe tema presiunii simțite de arbitrii

Comentând discursul șefului FRF, conducătorul a subliniat că argumentul presiunii în momentul în care centralul analizează reluările la VAR este nejustificat la acest nivel.

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”Am sesizat în discursul lui Răzvan Burleanu cumva o contradicție în ceea ce spune. A zis că e bine că avem VAR, după care a spus că noi toți comentăm că vedem o fază de mai multe ori… Tocmai că și arbitrii o văd de mai multe ori. Dacă un arbitru comite o greșeală gravă și e convocat la VAR, poate sta oricât. Dacă e presiune să se lase… Hai să se lase dacă e o așa mare presiune”, a adăugat oficialul.

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Soluții de finanțare propuse în schimbul transparenței constante

La rândul său, Andrei Nicolescu s-a alăturat valului de critici și a cerut ca reprezentanții arbitrilor să iasă periodic în fața presei și publicului microbist pentru a lămuri situațiile controversate.

”Punem noi bani pentru un editor. Interesele arbitrilor sunt ale celor de la CCA, nu pot fi diferite. Presiunea nu este un argument, toți suntem sub presiune. Eu rămân la părerea dacă ar ieși și ar vorbi… hai, nu la fiecare etapă, dar o dată la un termen, CCA ar fi mult mai credibilă”, a concluzionat Andrei Nicolescu, în cadrul aceleiași emisiuni.

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