Andrei Nicolescu șochează: „Obiectivul la Dinamo este locurile 6-8”. Porecla cu tentă sexuală primită din partea suporterilor, dezvăluită chiar de el

Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului Dinamo, a vorbit despre la clubul din Ștefan cel Mare și susține că n-ar fi o problemă dacă echipa nu s-ar califica în play-off.

Andrei Nicolescu șochează: „Obiectivul la Dinamo este locurile 6-8”

Oficialii roș-albilor susțin că și-au făcut un plan bine pus la punct și abia peste trei ani ar urma să se lupte la titlu, fiind și anul în care ar trebui să se finalizeze construcția noului stadion din „Ștefan cel Mare”.

„Anul ăsta obiectivul este clasarea pe unul dintre locurile 6-8. Ne dorim locul 6, dar nu e o tragedie dacă nu-l vom lua. Avem o proiecție pentru ceea ce vrem să facem la Dinamo.

Toată echipa crede în ce vrem să implementăm. Anul viitor ne-am propus locul 5, apoi locul 3 și în anul în care ne dorim să vedem și stadionul gata vrem să ne batem la titlu”, a declarat Andrei Nicolescu la DigiSport.

Porecla incredibilă primită de Nicolescu de la fanii dinamoviști!

Andrei Nicolescu a vorbit și despre porecla cu tentă sexuală primită din partea fanilor dinamoviști: „Eu printre fanii care nu mă plac am apelativul de ‘Nicoleta’. E o glumă cu tentă sexuală.

Mi-o asum. E o minciună rostogolită la infinit care, pentru unii, devine reală. E o glumă făcută de cineva care nu avea alte argumente. E o ironie spre jignire”.

„Vrem un fundaș central de picior stâng. Am suferit acolo. Dar am și câștigat un copil, pe Lixandru. Și-a dat testul de maturitate și a demonstrat că are niște calități”.

Andrei Nicolescu a vorbit și despre derby-ul Dinamo – FCSB, care va avea loc pe 20 octombrie: „Va fi un meci echilibrat. Dacă scoteam și cele două puncte pierdute cu Botoșani, cred că aveam un parcurs bun, ținând cont de condițiile avute în ultimele patru etape”.

Dinamo ocupă locul 5 în Superliga după 12 etape, cu 18 puncte. Lider este Universitatea Cluj, care are 23 de puncte, la 3 lungimi peste urmăritoarea Universitatea Craiova.