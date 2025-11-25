Andrei Nicolescu, supărat după Botoşani – Dinamo 1-1: “E ceva vodoo! Dăm gol doar când nu vrem să dăm la poartă”. A luat un jucător în colimator: “E din ce în ce mai dator”

ADVERTISEMENT

Dinamo a plecat cu doar un singur punct de la Botoșani după un meci încheiat cu scorul de 1-1. Andrei Nicolescu a intrat a doua zi în direct și și-a vărsat dezamăgirea. Ce urmează pentru „câini”.

Andrei Nicolescu a spus totul după FC Botoșani – Dinamo 1-1

Dinamo a ratat șansa să urce pe podium după ce a remizat cu Botoșani în deplasare. „Câinii” rămân pe locul 4, cu 31 de puncte după primele 17 etape scurse din acest sezon.

Andrei Nicolescu a fost extrem de dezamăgit de rezultatul obținut luni seară. Oficialul dinamovist s-a plâns de numărul alarmant de ocazii ratate de echipa sa și spus ce crede că s-a întâmplat, de fapt.

„Normal că sunt supărat. Noi am făcut fotbalul greu. Senzația mea este că suntem, și la Galați și la Botoșani, în zona crepusculară. Nu vrea să intră mingea în poartă. Dăm gol doar că nu vrem să dăm la poartă. Senzația era că era ceva vodoo pe teren, adică a fost greu de digerat câte ratări am avut!”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Mai continuă Perica la Dinamo? Andrei Nicolescu a spus ce urmează în cazul atacantului

Cu 27 de goluri marcate în 17 etape, Dinamo nu stă rău deloc la acest capitol. Problema „câinilor”, pe lângă faptul că , este însă lipsa reușitelor atacanților. Unul dintre cei vizați în compartimentul ofensiv de către Andrei Nicolescu, după meciul cu FC Botoșani, a fost Stipe Perica.

„La Perica devine supărător. Am mai spus, atacanții noștri sunt datori, din ce în ce mai datori. În loc să se trezească… Ei sunt datori și față de club, dar și față de suporteri. Am avut o discuție cu Perica, o să mai avem una. E o chestiune de atitudine, de modul în care se pregătește și se dedică clubului acesta. Sper să înțeleagă și sper să vadă că, la momentul acesta, nu face suficient nici pentru el, nici pentru club!”, a punctat Andrei Nicolescu.

Ce transferuri pune la cale Dinamo în această iarnă

Andrei Nicolescu și-a menținut ideea legată de situația precară a atacanților lui Dinamo și a spus că, în mercato de iarnă, echipa va încerca să aducă unul sau chiar două vârfuri care să aibă cifre bune.

„Ne trebuie atacanți, unul sau doi, cu cifre de atacanți, nu cu cifre de fundași. Urmează să luăm deciziile cele bune, să vedem. Ne uităm atent pentru atacanți!”, a precizat președintele lui Dinamo.

Cum a comentat Nicolescu situația lui Cîrjan

Cătălin Cîrjan, a fost lăudat de către Andrei Nicolescu. Oficialul echipei din „Ștefan cel Mare” a scos în evidență contribuțiile tânărului mijlocaș la fiecare meci jucat.

„Eu cred că fără Cîrjan noi ne pierdem claritatea. Cîrjan, uitați-vă că el are gol, pasă de gol. Teoretic, dacă Caragea nu e în offside, are gol, iar dacă Mamoudou e concentrat, are pasă de gol. Asta se întâmplă meci de meci, mai are pase de gol, mai are goluri anulate pe care le-a marcat sau construit. Cîrjan, la momentul acesta, e foarte bun!”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.