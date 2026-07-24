Sport

Andrei Nicolescu, uimit că FCSB a plătit 1,3 milioane de euro pe Aymen Boutoutaou: „Pentru un jucător de Liga 3 din Franța?”

FCSB a realizat transferul francezului Aymen Boutoutaou în schimbul sumei de 1,35 milioane de euro. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus motivul pentru care „câinii” nu pot da asemenea lovituri.
Mihai Dragomir
24.07.2026 | 20:05
Andrei Nicolescu uimit ca FCSB a platit 13 milioane de euro pe Aymen Boutoutaou Pentru un jucator de Liga 3 din Franta
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Aymen Boutoutaou, lăudat de Andrei Nicolescu. Ce a spus președintele lui Dinamo despre noul transfer de la FCSB. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu.
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FCSB, criticată la început de mercato că nu aduce jucători, s-a mișcat admirabil în ultimele zile. Cel mai răsunător transfer este cel al francezului Aymen Boutoutaou, care a debutat cu gol contra letonilor de la FK Auda. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus de ce „câinii”, criticați la rândul lor de fani pentru campania de achiziții modestă, nu pot realiza asemenea mutări.

Andrei Nicolescu laudă transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB

FCSB a plătit 1,3 milioane de euro francezilor de la Sochaux pentru Aymen Boutoutaou. Jucătorul cu origini algeriene a fost deja trimis pe teren la formația „roș-albastră”, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate, reușind să marcheze la debut contra letonilor de la FK Auda. După ce a văzut prestația noului jucător al rivalei din Capitală, Andrei Nicolescu a reacționat. Președintele lui Dinamo a spus cât de greu sunt de adus în România fotbaliștii din eșaloanele inferioare ale Franței.

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„Pare un jucător bun, dar să ajungi să plătești peste 1 milion de euro pentru un jucător de Liga 3 din Franța… . Haide, că a promovat din Liga 3 în Liga 2… . Este greu, altfel nu îi poți lua. Și noi avem problemele astea”, a declarat Andrei Nicolescu, în direct la TV Prima Sport.

Concluziile lui Aymen Boutoutaou după FCSB – FK Auda 2-3

Deși a marcat în primul său meci pentru FCSB, iar echipa lui se îndrepta către o remiză cu FK Auda, Aymen Boutoutaou a fost șocat să vadă în final faptul că letonii au plecat cu victoria. „Nu am avut noroc astăzi, dar sper ca în retur să fie bine. Cred că am meritat mai mult. Am avut destule ocazii.

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Este păcat că nu am reușit să le transformăm, însă cred că am făcut un meci bun. Ar fi trebuit să obținem un rezultat mai bun aici, dar ei au venit și au câștigat pe terenul nostru. De ce să nu mergem și noi acolo să câștigăm?”, a spus, printre altele, Aymen Boutoutaou, conform Sport.ro.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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