Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre contractul lui Alberto Soro la Dinamo. Exclusiv

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Situația contractuală a lui Alberto Soro continuă să fie un subiect de mare interes la Dinamo. Andrei Nicolescu a oferit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, noi informații despre discuțiile cu fotbalistul spaniol și a recunoscut că negocierile nu au mai înregistrat progrese în ultima perioadă. Oficialul „câinilor” speră, însă, ca lucrurile să se clarifice în următoarele două săptămâni, chiar înaintea pauzei competiționale din noiembrie.

Andrei Nicolescu, anunț despre situația lui Alberto Soro la Dinamo: „Nu au mai evoluat negocierile”

Dinamo încearcă să găsească o soluție în , însă discuțiile dintre părți se află, deocamdată, în același punct. Întrebat despre situația spaniolului, Andrei Nicolescu a confirmat că nu există noutăți concrete și că negocierile nu au avansat. Cu toate acestea, oficialul dinamovist a subliniat că gruparea din Ștefan cel Mare nu a renunțat la ideea de a rezolva situația fotbalistului.

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„Nu s-a mai întâmplat nimic cu Soro. Știu că sunt multe comentarii, dar noi vom încerca să o rezolvăm și cu Soro. Nu au mai evoluat discuțiile, negocierile, dar sper să avem vești cât de curând. Vrem vești până în pauza competițională de acum, din noiembrie, de peste două săptămâni”, a anunțat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Clauza de reziliere, obstacolul din negocierile dintre Dinamo și Alberto Soro

Blocajul nu este unul nou. În declarațiile sale anterioare de la FANATIK SUPERLIGA, . Clubul își dorește o clauză apropiată de un milion de euro sau chiar peste acest prag, în timp ce agentul fotbalistului insistă pentru o sumă considerabil mai mică. Această diferență de poziție a împiedicat finalizarea negocierilor.

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„Cu Soro avem o discuție legată de clauza de reziliere, dar pe contract ne-am înțeles. Termină în vară și, cât mai curând, zic că ne vom înțelege. El cu agentul lui propun o clauză de reziliere care nouă ne pare mică, câteva sute de mii, iar noi vrem clauza de peste un milion. Probabil vom ajunge undeva la un consens. Se simte bine, e integrat, îi place mult noul stil și cred că va rămâne la noi fără probleme“, spunea nu demult președintele lui Dinamo.

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Miza este importantă pentru Dinamo, deoarece actualul contract al lui Soro expiră în vara anului 2027. În lipsa unei prelungiri, mijlocașul spaniol ar putea negocia cu alte cluburi începând din ianuarie, în perspectiva unei plecări libere de contract la finalul sezonului. Alberto Soro a ajuns la Dinamo în vara anului 2024, după despărțirea de Granada. După o perioadă în care a fost împrumutat la Chaves, în Portugalia, spaniolul a revenit în Ștefan cel Mare și a devenit un jucător important în angrenajul echipei.

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