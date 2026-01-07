Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre problemele lui Valentin Țicu: „Nu știu dacă e pregătit să joace”

ADVERTISEMENT

Fundașul stânga, venit pentru a fi rezervă și să fie concurent pentru Raul Opruț, mai are de tras până să fie la cel mai bun nivel fizic, însă conducătorii echipei bucureștene sunt încrezători că adaptarea se va face cât mai repede.

Ce problemă are Valentin Țicu după transferul la Dinamo

este apt din punct de vedere medical și pare că a lăsat în spate problemele ce l-au ținut în afara gazonului pentru tot anul 2025, însă acesta are de recuperat la nivel fizic. Andrei Nicolescu a recunoscut că jucătorul are kilograme în plus, lucru care era de așteptat având în vedere că a stat departe de fotbal multe luni din cauza accidentărilor.

„Cu siguranță are câteva kilograme în plus. Nu știu câte. Exigențele și standardele la Dinamo au crescut foarte mult. Ne uitam apropo la parametrii fizici pe care îi au jucătorii în comparație cu ce era acum un an și e o diferență, am crescut. E normal ca Țicu să fie un pic în urmă, face însă antrenamente normale cu echipa. Acum, dacă e pregătit să joace, nu știu și nu sunt eu cel care decide asta”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo joacă primul meci oficial din 2026 pe 18 ianuarie, acasă, contra celor de la U Cluj.

Planul lui Dinamo pentru Valentin Țicu

Președintele lui Dinamo spune că așteaptă să vadă cum se va prezenta din punct de vedere fizic noul transfer al echipei și dacă totul decurge normal, acesta va continua la echipă și din vară.

„Ne-am gândit destul de mult înainte să facem transferul acesta. Nu a fost un secret, pur și simplu l-am lăsat pentru că nu-și semnase rezilierea cu Petrolul. Contractul e structurat în două, pe 6 luni, până în vară, pentru a vedea cum se prezintă fizic, după care clubul are opțiune de prelungire pentru încă 3 ani”, a mai spus Andrei Nicolescu.

despre cum se simte după ce s-a transferat la Dinamo și a spus ce-și dorește pentru anul 2026.

„Dorința pe 2026 este să mă bucur de fotbal. Mă bucur că am revenit 100% și că sunt sănătos. Dorința de Anul Nou nu a fost neapărat transferul la Dinamo. Mi-am dorit să îmi regăsesc plăcerea de a juca fotbal. Uitasem cum e să joci fotbal.

E un impact mare totuși (n.r. – transferul la Dinamo). Nivelul este mai intens. Mă bucur că sunt aici și că pot fi pe teren. Asta e cea mai importantă realizare. Mă bucur că am reușit să fac antrenamente normale. Acum e o perioadă grea, dar benefică, dar care o să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat Valentin Țicu.