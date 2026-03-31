Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre problemele medicale ale lui George Pușcaș: ”E o chestiune pe care au apreciat-o toți”

Profitând de pauza competițională, Dinamo și-a programat un meci amical cu CS Dinamo. A fost momentul propice ca George Pușcaș să joace pentru prima dată în tricoul ”câinilor”, dar jucătorul a părăsit terenul cu probleme medicale. Președintele Andrei Nicolescu a venit cu mai multe informații.

Andrei Nicolescu, verdict după ultimele probleme medicale ale lui George Pușcaș

Oficialul lui Dinamo a ținut să-i liniștească pe suporteri înaintea partidei cu FC Argeș, din etapa a 3-a a play-off-ului din SuperLiga, și a precizat că George Pușcaș a avut doar o simplă contractură și , așa cum a anunțat în exclusivitate FANATIK.

”Cred că s-a speriat mai mult. A avut o contractură. Acum pare că totul este ok. Nu știu dacă ne-am grăbit sau nu. E o chestiune pe care au apreciat-o toți cei din staff. Noi ne-am dorit să fie apt cât mai repede. Predicția este că va putea să joace sâmbătă.

Din câte știu, Boateng are acea mică ruptură musculară pe gambă. A simțit din nou ceva, la meciul de astăzi (n.r. – amicalul Niger – Togo) nu o să joace. Se va întoarce joi și vom decide ce se va întâmpla”, a declarat Andrei Nicolescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

Pușcaș, gol și accidentare la primul joc pentru Dinamo

După ce s-a pregătit intens din momentul în care a semnat cu Dinamo, George Pușcaș a jucat primele minute în tricoul ”câinilor” la amicalul cu CS Dinamo. Antrenorul Zeljko Kopic l-a trimis pe teren în minutul 62.

La doar 13 minute după ce și-a făcut apariția pe gazon, atacantul a reușit să marcheze primul gol. Însă, la scurt timp după ce a înscris, Pușcaș a cerut să fie schimbat acuzând probleme musculare.

Kopic a dezvăluit ce probleme de lot are pentru duelul cu FC Argeș

Antrenorul Zeljko l pentru partida cu FC Argeș, din etapa a 3-a a play-off-ului, care se va desfășura sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:30, la Mioveni.

”Sunt foarte importanți toți. Fără contribuția ofensivă, este greu să obții rezultate. George Pușcaș a arătat foarte bine la antrenamente – sunt foarte mulțumit de atitudinea lui. A avut un mic disconfort, dar nu pare nimic grav. În ceea ce-l privește pe Karamoko, echipa arată diferit cu el pe teren. Avem nevoie de el.

Sper să revină cât mai repede. Acum cred din nou că în curând va începe antrenamentele cu echipa și că va fi pregătit cât mai curând posibil. Nu vorbim despre o criză. Echipa nu este dominată, adversarii nu ne creează multe ocazii. Problemele sunt de detaliu, în ambele careuri.

Pauza a fost utilă pentru ca jucătorii să petreacă timp cu familia și să se relaxeze puțin, dar nu avem nevoie de un reset total. Avem nevoie de mai multă concentrare și eficiență. În același timp, așteptăm să vedem și situația unor jucători.

De exemplu, în cazul lui Kennedy Boateng, care a avut unele probleme la echipa națională, vom avea o imagine mai clară în zilele următoare. În funcție de asta, vom vedea pe cine ne putem baza pentru următorul meci”, a spus tehnicianul croat.