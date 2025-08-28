Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre transferul lui Mazilu la Dinamo: “A vorbit cu mister Kopic, e foarte încântat”. Toate cifrele mutării

Toate cifrele transferului lui Adrian Mazilu la Dinamo! Cât plătește echipa din Ștefan cel Mare celor de la Brighton pentru aducerea tânărului fotbalist.
Alex Bodnariu
28.08.2025 | 13:20
PRIMA REACTIE a lui Andrei Nicolescu dupa TRANSFERUL BOMBA al lui Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo e foarte aproape de un acord cu Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu. Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a intrat în direct și a anunțat toate detaliile mutării. Suma totală ar putea depăși un milion de euro.

Andrei Mazilu revine în Superliga! Toate cifrele transferului de la Brighton

După plecarea de la Farul, Adrian Mazilu nu a reușit să se impună în străinătate. Nu a prins niciun meci la Brighton, iar acum pare pregătit să revină în Superliga, la Dinamo. Fotbalistul și-a dat acordul, iar „câinii roșii” sunt pregătiți să anunțe oficial mutarea.

Andrei Nicolescu a declarat la FANATIK SUPERLIGA că, în acest moment, se negociază ultimele detalii cu gruparea din Anglia, iar în cel mai scurt timp tratativele se vor încheia și mutarea va fi anunțată. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare a precizat că fotbalistul e încântat de revenirea în România și chiar a purtat o discuție cu Zeljko Kopic.

„A avut o discuție cu domnul Kopic. Sperăm să închidem detaliile astea și să putem să finalizăm”

„Știu că e de interes. Încercăm să rezolvăm ultimele detalii și să închidem povestea asta. Era mai bine să lucrăm în liniște, dar asta e. E acum și presiunea fanilor, care au aflat. Încercăm să rezolvăm astăzi, poate cel târziu mâine. Mister Kopic a vorbit cu copilul. Îl dorește și abia așteaptă să vină. Mai avem câteva detalii de pus la punct în ceea ce privește zona contractuală cu Brighton, pentru finalizarea acordului de transfer.

Nu. Este o clauză în oglindă. Fiecare din cluburi își rezervă un procent. E foarte complicat. O să facem anunțul corespunzător. Ambele cluburi își vor rezerva procente în urma unui viitor transfer. Brighton va avea un drept de răscumpărare, dar și în cazul ăsta vom avea un procent pentru valoarea jucătorului pe care o va avea în viitor.

Este o sumă compusă din mai multe componente. Poate să fie mai mult de 500 de mii. Cu toate componentele, poate să ajungă suma totală mai sus de un milion de euro. E o investiție. E un proiect în care credem foarte mult. Suntem în aceeași paradigmă de a consolida clubul.

Asta vă spuneam. Feedback-ul e foarte pozitiv. A avut o discuție cu domnul Kopic. Sperăm să închidem detaliile astea și să putem să finalizăm. Sper să fie o lovitură. De imagine, cu siguranță este una. Pe noi ne interesa proiecția lui. Vrem să îl ajutăm să dezvolte calitate. E un acord de transfer definit. Contractul cu jucătorul va fi de 4-5 ani”, a declarat Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Andrei Coubiș. De ce nu vrea fundașul să vină a Dinamo

În plus, oficialul de la Dinamo a vorbit și despre Andrei Coubiș, tânărul fundaș de la AC Milan. „Câinii roșii” ar vrea să îl aducă în lot, însă, pe moment, fotbalistul e reticent. Stoperul nu pare hotărât că pasul corect ar fi un transfer în România.

Nu sunt noutăți. Suntem la fel. Trebuie să ne înțelegem cu jucătorul. Nu este foarte convins de revenirea în România. Nu e închis definitiv. Sub nicio formă. El își dorește cel mai bun transfer. Trebuie să fie convins că România e un pas important. Continuăm. Nu mai am nicio surpriză și îmi doresc să nu mai apară surprize. Nu am cum să vă mai spun nimic”, a mai declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
