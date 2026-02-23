Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid par, în acest moment, echipele care se bat pentru întâietate în SuperLiga. Andrei Nicolescu, președintele ”câinilor”, vede o candidată surpriză la titlu, care, în acest moment, nu este pe podium.

Echipa momentului din SuperLiga, considerată de Andrei Nicolescu drept o candidată la titlu: “Statistica nu minte”

Ediția 2025-2026 a campionatului intern pare mai strânsă ca niciodată. Cu FCSB, campioana ultimilor doi ani departe de fruntea ierarhiei și cu șanse destul de importante să rateze play-off-ul, lupta pare una în trei pentru titlu: Craiova – Dinamo – Rapid.

Cu toate acestea, din spate . Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, nu numai că o vede pe una dintre acestea deja în play-off, dar anticipează și o implicare în lupta la titlu. E vorba de CFR Cluj.

”(n.r. O vezi pe CFR Cluj ca o candidată la titlu, având seria asta de victorii?) Da, da, serios vorbesc. Pentru că statistica nu minte. Statistica, pe măsură ce se transformă, și capătă puncte intermediare la fel, adică din 5 în 5 meciuri, statistica se recalculează, și în momentul în care această statistica, pe un mediu sau lung rămâne aceeași, e foarte importantă.

Cred că CFR Cluj a intrat și în ultimele 20 de meciuri într-un top al echipelor, nu numai în ultimele 15. Asta arată o forță colectivă. Arată o echipă care poate să își propună mult”, a spus Nicolescu.

Cum vrea Dinamo să îi întoarcă ”favoarea” lui CFR Cluj, în ultima etapă

În acest moment, . Pentru echipa lui Daniel Pancu mai urmează două meciuri destul de complicate: în deplasare cu Farul Constanța și în Gruia cu Dinamo. Președintelui lui Dinamo i s-a readus în minte, la FANATIK SUPERLIGA, faptul că, în sezonul 2006-2007, seria de victorii a ”câinilor”, de 13, a fost oprită chiar de CFR Cluj.

Andrei Nicolescu vrea acum să întoarcă această ”favoare”: ”(n.r. cine a oprit seria lui Dinamo: CFR Cluj) Așa că ar fi cazul să le întoarcem favoarea. Au o formă bună pe care o arată. Victoriile astea îți dau încredere să-ți iasă niște lucruri care, în mod normal, nu-ți ies”, a mai spus oficialul din Ștefan cel Mare.

