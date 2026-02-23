Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte”

În opinia șefului lui Dinamo, Andrei Nicolescu, o echipă din afara top 3 ar putea fi o candidată surpriză la titlu în acest sezon. Cu ce a impresionat această formație în ultimele luni de SuperLiga.
Adrian Baciu
23.02.2026 | 19:31
Andrei Nicolescu vede o candidata surpriza la titlu Serios vorbesc Statistica nu minte
EXCLUSIV FANATIK
CFR Cluj, echipa momentului din SuperLiga, considerată de Andrei Nicolescu drept o candidată la titlu. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid par, în acest moment, echipele care se bat pentru întâietate în SuperLiga. Andrei Nicolescu, președintele ”câinilor”, vede o candidată surpriză la titlu, care, în acest moment, nu este pe podium.

Echipa momentului din SuperLiga, considerată de Andrei Nicolescu drept o candidată la titlu: “Statistica nu minte”

Ediția 2025-2026 a campionatului intern pare mai strânsă ca niciodată. Cu FCSB, campioana ultimilor doi ani departe de fruntea ierarhiei și cu șanse destul de importante să rateze play-off-ul, lupta pare una în trei pentru titlu: Craiova – Dinamo – Rapid.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, din spate vin tare două echipe din provincie, mai exact din același oraș, Cluj: Universitatea și CFR. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, nu numai că o vede pe una dintre acestea deja în play-off, dar anticipează și o implicare în lupta la titlu. E vorba de CFR Cluj.

”(n.r. O vezi pe CFR Cluj ca o candidată la titlu, având seria asta de victorii?) Da, da, serios vorbesc. Pentru că statistica nu minte. Statistica, pe măsură ce se transformă, și capătă puncte intermediare la fel, adică din 5 în 5 meciuri, statistica se recalculează, și în momentul în care această statistica, pe un mediu sau lung rămâne aceeași, e foarte importantă.

ADVERTISEMENT
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Digi24.ro
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului

Cred că CFR Cluj a intrat și în ultimele 20 de meciuri într-un top al echipelor, nu numai în ultimele 15. Asta arată o forță colectivă. Arată o echipă care poate să își propună mult”, a spus Nicolescu.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digisport.ro
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€

Cum vrea Dinamo să îi întoarcă ”favoarea” lui CFR Cluj, în ultima etapă

În acest moment, CFR Cluj are 9 victorie consecutive în SuperLiga. Pentru echipa lui Daniel Pancu mai urmează două meciuri destul de complicate: în deplasare cu Farul Constanța și în Gruia cu Dinamo. Președintelui lui Dinamo i s-a readus în minte, la FANATIK SUPERLIGA, faptul că, în sezonul 2006-2007, seria de victorii a ”câinilor”, de 13, a fost oprită chiar de CFR Cluj.

Andrei Nicolescu vrea acum să întoarcă această ”favoare”: ”(n.r. cine a oprit seria lui Dinamo: CFR Cluj) Așa că ar fi cazul să le întoarcem favoarea. Au o formă bună pe care o arată. Victoriile astea îți dau încredere să-ți iasă niște lucruri care, în mod normal, nu-ți ies”, a mai spus oficialul din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte”

Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat...
Fanatik
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB...
Fanatik
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi arbitrează la femei! Lumea merge spre pieire!”
Marea greşeală a lui Dinamo la derby-ul cu Rapid: “De ce să faci...
Fanatik
Marea greşeală a lui Dinamo la derby-ul cu Rapid: “De ce să faci aşa ceva? Suntem în 2026!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Conflict în direct între Robert Niță și Florin Manea: 'Nu știam unde e...
iamsport.ro
Conflict în direct între Robert Niță și Florin Manea: 'Nu știam unde e fața mea de masă, ți-ai făcut tu costum din ea' / 'Sună-ne mâine, că ne deranjezi'
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră...
viva.ro
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...". Ce a putut spune în continuarea e acum pe buzele tuturor
Mii de bugetari și-ar putea recupera în instanță drepturile tăiate de Guvern
Jurnalul.ro
Mii de bugetari și-ar putea recupera în instanță drepturile tăiate de Guvern
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns...
adevarul.ro
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de la Mar-a-Lago. „Nu ar fi rănit nici măcar o furnică”
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță,...
unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în...
Observatornews.ro
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9...
as.ro
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: M-am curăţat
Cum s-a desfășurat, de fapt, bătălia de la Oarba de Mureș, despre care...
Libertatea.ro
Cum s-a desfășurat, de fapt, bătălia de la Oarba de Mureș, despre care Călin Georgescu a zis că „țăranii români au înfrânt armata germană cu parii de la vie”
Oboseala războiului: tot mai mulți români cred că Ucraina trebuie să accepte concesii...
informat.ro
Oboseala războiului: tot mai mulți români cred că Ucraina trebuie să accepte concesii pentru pace
BREAKING NEWS! Bolojan, O NOUĂ DECIZIE cu taxele și impozitele! ȘTIREA MOMENTULUI pentru...
RTV.NET
BREAKING NEWS! Bolojan, O NOUĂ DECIZIE cu taxele și impozitele! ȘTIREA MOMENTULUI pentru românii îngenunchiați de scumpiri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!