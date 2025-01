Andrei Nicolescu, veste incredibilă pentru Roșca, ”noul boom” de la Dinamo: contract mărit și clauză de reziliere! Exclusiv

Devenit titular după accidentarea lui Adnan Golubovic, Alexandru Roșca și Andrei Nicolescu a mărturisit că i se va oferi un contract îmbunătățit.

Andrei Nicolescu, detalii despre situația lui Roșca la Dinamo

Intrat prin Skype la , administratorul special al ”câinilor” a dezvăluit care au fost argumentele pentru realizarea transferului lui Alexandru Roșca de la Șelimbăr la Dinamo.

ADVERTISEMENT

”Cu Roșca a fost cumva o problemă de inspirație și am insistat pentru aducerea lui, deoarece în vară existau alte opțiuni acolo. Am insistat la Sandro (n.r. – Alessandro Caparco, antrenorul cu portarii de la Dinamo) să-l vadă foarte bine, să-l analizeze.

Cumva în momentul în care am avut și alte opțiuni am zis nu, haideți să luăm opțiunea asta. Am crezut destul de mult în potențialul lui și ne-am asumat, chiar dacă aveam juniori, aveam portari de vârsta lui. El era la Șelimbăr, iar anul trecut, pe partea a doua a sezonului precedent, am avut aceste informații și le-am analizat.

ADVERTISEMENT

Din ceea ce a făcut el în sezonul trecut la Șelimbăr am remarcat niște intervenții extraordinare și niște momente mai inspirate în dueluri aeriene chiar dacă nu are o talie așa mare. Per ansamblu, cel mai important lucru pe care l-am apreciat eu a fost stăpânirea de sine, capacitatea de a rămâne liniștit în momentele de presiune.

Asta cred că se vede și în intervențiile lui de 1 la 1 și în intervențiile lui în jocul cu piciorul. Cred că a creat mult mai multă siguranță în jocul cu piciorul și asta vine din interiorul lui, nu e o chestiune neapărat de înălțime sau reflexe”, a declarat Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Dinamo vrea să-i pună clauză de reziliere lui Roșca

Oficialul dinamovist a mărturisit că s-a luat decizia la nivelul conducerii ca lui Alexandru Roșca să-i fie mărit salariul și se discută și despre introducerea în contract a unei clauze de reziliere.

”E un tip foarte retras și domol, dar asta îl ajută foarte mult în teren la decizii. Ne-a costat 100.000 de euro. La nivelul conducerii s-a luat decizia de a-i oferi un nou contract pentru că merită și a dovedit asta. O vom face în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

Sub forma prelungirii nu știu dacă se pune problema pentru că oricum avem contract 4 ani, dar cred că merită din partea clubului aprecierea și îi vom mări salariul. (n.r. – Îi dublați salariul?) Nu am cum să dau detalii financiare.

El a fost tot timpul foarte ok din punctul ăsta de vedere, dar e o formă de apreciere a clubului și nu cred că o să-l stimuleze mai mult decât îl stimulează faptul că intră la poartă la Dinamo și că la vârsta asta are aprecierea tuturor fanilor.

(n.r. – Are clauză de reziliere?) Nu, dar asta este o discuție legată de noul contract. Vom vedea, sunt detalii pe care le discutăm”, a spus Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo, decizie de ultimă oră în privința lui Roșca