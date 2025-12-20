Andrei Nicolescu, veste proastă pentru acționarii lui Dinamo după 0-2 cu UTA: „Trebuie să vină cu 3 milioane de euro”. Ce a declarat despre accidentarea lui Adrian Mazilu

ADVERTISEMENT

Dinamo a încheiat anul 2025 cu un eșec, 0-2 la Arad contra UTA-ei, însă „câinii” se află în continuare într-o situație pozitivă în clasament. Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a oferit o primă reacție la finalul partidei. Dincolo de eșecul suferit la Arad, acesta a abordat mai multe subiecte, precum situația financiară a clubului, perioada de transferuri sau accidentarea lui Adrian Mazilu.

Ce a declarat Andrei Nicolescu după UTA – Dinamo 2-0

Dinamo a avut o evoluție mult sub așteptări pe terenul celor de la UTA. „Câinii” au controlat posesia, însă adversarii au fost superiori la capitolul faze de poartă și s-au impus cu 2-0, reușitele fiind semnate de Alin Roman și Valentin Costache. Așadar, Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc și ar putea să încheie anul pe poziția a 4-a, dacă Universitatea Craiova o învinge luni pe Csikszereda.

Andrei Nicolescu a reacționat după . „A fost un an destul de greu. L-am încheiat prost, trebuie să fim foarte atenți. Fiecare dintre ei și-a dorit victoria, numai că a lipsit conexiunea. Sunt unele gesturi unde se vede lipsa de conexiune. Asta e, trebuie să fim noi atenți la ce ne trebuie. Eu i-am văzut conectați înainte de meci, dar meciul a arătat rău pentru noi. După pauză am reglat sistemul, dar nu am mai fost în stare să revenim.

Și săptămâna asta s-a discutat de Dinamo pe primul loc la final de an… Nu știu dacă s-a resimțit, dar noi nu am tratat corect această oportunitate. Dacă o să fim mai atenți, o să mai avem oportunități. Cererile lui Kopic sunt și ale noastre. Avem discuții absolut raționale. Nu este o dispută între antrenori, acționari sau director sportiv”, a afirmat oficialul „câinilor”.

Andrei Nicolescu, veste proastă pentru acționarii lui Dinamo

Președintele lui Dinamo a oferit detalii despre următoarea perioadă de transferuri, dar și despre situația financiară a clubului. „Nu am noutăți. Știm exact că ne dorim 4 jucători. Discuțiile sunt în curs, nu am nimic complet pentru a spune ceva. Echipa este în vacanță din seara aceasta. Încercăm să ne deconectăm de la toată energia care a fost anul acesta. Vom reveni pe 2 ianuarie seara, iar pe 3 ianuarie se va pleca în Antalya în cantonament.

Dinamo are un deficit operațional pe care l-am anunțat. Dar e un proiect în care încercăm să creștem. Dar mai este un an în care acționarii mai trebuie să vină cu 3 milioane de euro. Avem speranțe că din sezonul viitor vom fi pe 0, dar trebuie să se întâmple și niște transferuri pentru asta. Să vindem ceva”, a declarat Andrei Nicolescu la .

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre accidentarea lui Adrian Mazilu

Adrian Mazilu a debutat în tricoul lui Dinamo pe 29 noiembrie, iar de atunci a evoluat în toate partidele „câinilor”, în ultimele două chiar din postura de titular. , iar Andrei Nicolescu a dezvăluit la final faptul că fostul fotbalist al Farului se confruntă cu o problemă medicală.

„Mazilu are o problemă la spate. El are o dorință foarte mare de a juca, au fost semne că nu trebuia să înceapă meciul acesta, dar nu ne-a spus. Așa că totul s-a dereglat. Pun totul pe seama dorinței mari, a vârstei. Am vorbit cu el după meci, sper că a înțeles. Ne dorim ca toți jucătorii să fie asumați, pentru echipă”, a spus președintele lui Dinamo.