Kopic, la cuţite cu Andrei Nicolescu? Preşedintele lui Dinamo, reacție oficială

Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația de la Dinamo înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova din etapa a 11-a. Ce a spus despre relația cu antrenorul Zelko Kopic și cum a ajuns croatul la echipa din „Ștefan cel Mare”.

Conducerea, susţinere 100% pentru Kopic: “E cel mai bun”

În cadrul , Andrei Nicolescu l-a lăudat public pe Zeljko Kopic, cel în care are foarte mare încredere. Președintele „câinilor” a spus că cei din conducere fac tot posibilul să îi ofere croatului toate resursele necesare performanței. Ulterior, Nicolescu l-a propus pe Andrei Mărginean ca soluție pentru Mircea Lucescu la echipa națională.

„Îl susțin 101%. Este un antrenor foarte, foarte profesionist. Încercăm să îi punem acest ecosistem la dispoziție, care contează. Ne chinuim să îi facem acest grup cât mai aproape de ce își dorește pentru ca el să scoată maxim din ei.

Vor fi 1.500 de dinamoviști la meci. Gnahore e o pierdere foarte mare, dar am mare încredere în Mărginean. Dacă scapă de ghinionul accidentării, poate fi o opțiune pentru echipa națională. Nu mi se pare prea mult, dacă joacă constant și nu se mai accidentează, eu acolo îl văd. Cred în potențialul lui!”, a mai spus oficialul dinamovist.

Propunere de la Dinamo pentru Mircea Lucescu

Kopic la naţionala României? “O mândrie pentru club”

Andrei Nicolescu a vorbit deschis despre posibilitatea ca Zeljko Kopic, , să ajungă în viitorul apropiat selecționerul naționalei României. Oficialul dinamovist a spus ferm convins că nu s-ar opune unui asemenea scenariu, dar ar prefera să fie înștiințat din timp pentru a găsi un înlocuitor cel puțin la nivelul croatului.

„Ideea este că mie mi se pare că, dacă un antrenor merge de la Dinamo la naționala României, cred că e o mândrie pentru club. Cred că înseamnă că modul în care construiește clubul este unul corect. Aprecierea este un motiv de mândrie.

Nu îl dăm afară (n.r. – râde). Am fi mândri, apoi, pentru pierderea pe care am avea-o, va trebui să ne pregătim. Ar trebui să fie o situație în care să ne simțim și noi confortabil, să fim anunțați din timp. Sentimentul ar fi clar de mândrie, am construit ceva împreună. El a dovedit alături de noi că este un antrenor cu un pedigree extraordinar!”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a ajuns Kopic la Dinamo: “L-am primit din trei surse!”

Andrei Nicolescu a rememorat povestea aducerii lui Zeljko Kopic la Dinamo, la finalul anului 2023, când echipa din „Ștefan cel Mare” se afla într-un nou punct critic chiar în primul sezon de la revenirea în SuperLiga.

„L-am primit din trei surse. Primeam foarte multe propuneri în acel moment. Au fost câteva zile și nopți foarte grele, din punct de vedere al analizei. Am ajuns la concluzia că era omul potrivit pentru ce aveam noi nevoie la acel moment. După care, interacțiunea cu el a fost foarte simplă. Am avut vreo 3 sau 4 call-uri înainte să vină în România.

O persoană din club primise un CV cu el, l-am primit și eu separat de la un agent, după care am aflat că mai era un agent care vorbise că l-a adus, dar propunerea nu ajunsese la mine. Unul dintre agenți era român.

Ce scria în CV-ul lui, ca traiectorie, era una pe care ne-o doream noi la un antrenor care să vină la Dinamo în acel moment. L-am sunat, m-am prezentat, a fost destul de simplu. După prima mea discuție cu el, a intrat și Gabi Glăvan, care era director sportiv atunci, și am început să discutăm principii, detalii. A doua zi, i-am spus cam ce vrem și i-am dat timp să aprofundeze. După am avut o discuție despre negocierea contractului. Atunci, a mers pe repede înainte, vreo 2-3 zile au durat discuțiile”, a spus inițial Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.