Andrei Pavel crede că Simona Halep va câștiga turneul de la Roland Garros: „Este principala favorită!”

Simona Halep a debutat cu o victorie la Paris, iar Andrei Pavel este sigur că sportiva din Constanța nu va pierde cel de-al doilea trofeu de la Roland Garros.

Fostul tenismen este de părere că Simona a avut o prestație foarte bună în partida cu Sara Sorribes Tormo. Românca va juca în turul secund cu Irina Begu.

„După mine, Simona e cea mai bună jucătoare din lume momentan, chiar mă uitam ieri și la celelalte meciuri, e favorită de departe”, a spus Andrei Pavel.

Andrei Pavel o vede mare favorită pe Simona Halep: „Ritmul ei este foarte înalt”

„Joacă un tenis foarte bun și cu toate că a început un pic mai greu, apoi a jucat absolut fără greșeală. Ritmul ei este foarte înalt pe zgură și este de departe principala favorită”, a mi declarat Andrei Pavel, potrivit Eurosport.

Jurnaliștii de la L’Equipe scriu că Simona Halep ”a fost imposibil de oprit” în primul joc de la Roland Garros, iar ESPN notează că Sorribes Tormo ”nu a avut nicio șansă” în fața numărului doi mondial. Simona a încasat pentru succesul din primul tur de la Roland Garros 60.000 de euro, iar dacă va câștiga meciul din turul doi, atunci va mai lua încă 84.000 de euro.

Jucătoarea din România ocupă poziția secundă în ierarhia mondială, cu 7.255 de puncte. Pe primul loc se afla încă Ashleigh Barty din Australia, cu 8.717 puncte.

Câte meciuri fără înfrângere are Halep

În turul secund la competiția franceză, Halep va juca cu Irina Begu, miercuri. Sportiva din Constanța a învins-o pe Sara Sorribes Tormo (70 WTA), cu 6-4, 6-0. Irina Begu a trecut de Jil Teichmann (54 WTA), cu 6-4, 4-6, 6-3.

Simona Halep a bifat încă un record după succesul de la Roland Garros. Sportiva din Constanța a reușit a 15-a victorie consecutivă. Ultima înfrângere a sa datează din 30 ianuarie 2020, când a cedat în fața lui Garbine Muguruza, în semifinalele turneului de la Australian Open.

Simona Halep a oferit prima declarație după ce a ajuns în turul secund la Roland Garros: “Ea nu a greşit deloc la început. Mingea era grea, au fost condiţii dificile. Am avut planul B şi am muncit mult pentru fiecare punct. A fost mai uşor pentru că ea nu loveşte plat, am avut mai mult timp să merg la fileu. Cred că am făcut record de scurte astăzi. Nu am dat atâtea în viaţa mea”.

