Andrei Pavel, despre retragerea Simonei Halep de la Bad Homburg: „Poate îi e frică”

Întrucât durerile provocate de accidentarea suferită luna trecută, în turul doi al competiției de la Roma, Simona Halep . Deși a ratat astfel un test important înaintea Wimbledon-ului, Andrei Pavel consideră că decizia luată împreună cu staff-ul ei o va ajuta să fie în formă maximă la debutul pe iarba londoneză.

„De multe ori, când ai o accidentare, când protejezi partea aia, e posibil să te accidentezi la altă parte a corpului. Au luat o decizie pentru a salva Wimbledon, noi îi ținem pumnii”, susține fostul său antrenor.

Ocupantă a locului trei în ierarhia mondială, sportiva noastră forțează participarea la cel mai important turneu al sezonului de iarbă pentru a-și apăra titlul cucerit în 2019, după o finală câștigată în fața Serenei Williams, scor 6-2, 6-2. Ediția de anul trecut a fost anulată din cauza pandemiei Covid-19.

„Cum a spus și Simona, trebuie să aibă grijă să fie 100%. Nu cred că s-a antrenat pe iarbă în București. S-a dus acolo, poate, iarba fiind mai moale, folosești gamba mai mult, a avut anumite dureri.

Poate îi e frică să riște Wimbledon-ul. Au luat o decizie pentru a salva Wimbledon, noi îi ținem pumnii. E foarte important să se antreneze în Londra. Primele tururi sunt foarte importante pentru a căpăta încredere.

De multe ori, când ai o accidentare, când protejezi partea aia, e posibil să te accidentezi la altă parte a corpului. Simona și Darren, Daniel Dobre, o să se sfătuiască, are o echipă care are grijă de ea”, a explicat Andrei Pavel la .

În altă ordine de idei, trebuie spus că această nouă săptămână de absență o poate costa scump pe Simona Halep. În cazul unui parcurs excelent la Eastborne, unde este cotată ca favorită, bielorusa Aryna Sabalenka s-ar instala confortabil pe poziția a treia a clasamentului WTA.

Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, dacă ratează șansa de a-și apăra cele 2.000 de puncte obținute în urma succesului de la Wimbledon, sportiva noastră .

„Salutare tuturor! Sunt aici, la Bad Homburg, este un loc foarte frumos. Vreau doar să anunț că nu voi putea concura săptămâna aceasta, gamba mea nu este pregătită pentru o competiție.

Hopefully I’ll be back here in the future to play 🙏

— Simona Halep (@Simona_Halep)