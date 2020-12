Andrei Piţian, singurul jucător de câmp integralist în turul campionatului: “Am intrat în ultimele 6 luni de contract!” Exclusiv

Sezonul 2020-2021 din Liga 1 a intrat într-o scurtă pauză, după terminarea turului, iar trei fotbalişti se pot lăuda cu faptul că au jucat toate minutele în cele 15 meciuri din campionat. FANATIK a vorbit cu Andrei Piţian, singurul fotbalist de câmp care a fost integralist în tur.

La finalul turului, Mirko Pigliacelli (U Craiova), Octavian Vâlceanu (Academica Clinceni) şi Andrei Piţian au fost singurii fotbalişti care au jucat în toate minutele din meciurile din turul campionatului.

Cu 1.350 de minute, Andrei Piţian a fost singurul fotbalist de câmp care a fost integralist în turul campionatului, fiind unul dintre jucătorii importanţi ai Chindiei Târgovişte, revelaţia primei părţi a sezonului. Formaţia antrenată de Emil Săndoi ocupă locul 6, ultimul care permite accesul în play-off.

Andrei Piţian, singurul jucător de câmp integralist în turul campionatului: “În vară voi fi liber, vedem ce se va întâmpla”

La finalul turului, Andrei Piţian a vorbit pentru FANATIK despre prima partea a sezonului, una în care a pus umărul la prestaţiile bune ale Chindiei Târgovişte. Fundaşul central de 24 de ani intră în ultimele şase luni de contract cu formaţia antrenată de Emil Săndoi şi speră să prindă un transfer în următoarea perioadă.

“Ar fi o onoare pentru mine să fac pasul spre o echipă cu pretenții, dar momentan sunt sub contract cu Chindia și vreau să rămân concentrat la ce am de făcut aici. Am intrat în ultimele șase luni de contract, în vară voi fi liber și voi vedea ce se va întâmpla”, a declarat Andrei Piţian pentru FANATIK.

Vrea să fie integralist până la finalul sezonului

Andrei Piţian speră să repete performanţa şi în retur, când îşi doreşte să fie integralist din nou în toate meciurile din campionat. Chiar dacă a bifat 1.350 de minute, fundaşul central nu visa să atingă această bornă, în special pentru că se temea ca nu cumva să absenteze din cauza coronavirusului.

“Nu mă așteptam să joc toate minutele în toamna asta și nu că nu aveam încredere în potențialul meu, ci pentru că îmi era teama că voi fi oprit din cauza acestui virus. Am avut și noi probleme dar m-am ferit căt am putut. Dacă voi fi sănătos, cred că pot să fiu integralist până la finalul sezonului, mai ales că în cele 15 etape am luat un singur cartonaș galben și nu văd un alt motiv să nu pot evolua”, a mai spus Andrei Piţian.

Cum a ajuns Chindia Târgovişte să fie una dintre revelaţiile sezonului

Chindia Târgovişte s-a salvat în extremis de la retrogradare în sezonul trecut. După ce sistemul competiţional a fost modificat, de la 14 la 16 echipe, formaţia lui Emil Săndoi a jucat un meci de baraj cu CS Mioveni pentru rămânerea în prima ligă.

Chiar dacă mulţi o vedeau ca una dintre candidatele la lupta pentru evitarea retrogradării în Liga 2, Chindia Târgovişte a fost revitalizată de Emil Săndoi. Andrei Piţian a explicat care a fost secretul din spatele succesului.

“După sezonul trecut în care ne-am salvat cum ne-am salvat de la retrogradare, nimeni nu cred că ne mai dădea prea multe șanse pentru acest an. Chiar dăcă nu am avut o campanie spectaculoasă de transferuri, domnul Săndoi a reușit să formeze o adevărată familie și asta s-a văzut în fiecare meci în care am evoluat.

Deși nu avem o casă a noastră și ne-am plimbat pe la Ploiești și Giurgiu, am jucat fiecare meci ca și cum era ultimul al carierei și am reușit chiar să facem câteva surprize în urma unor partide foarte bune.

Am luat punct pe terenul campioanei CFR Cluj și am bătut la Craiova, vicecampioana țării. Am bătut acasă la Ploiești pe Dinamo și nu am pierdut cu Astra și Viitorul, echipe ce în trecut au fost campioane. Știu ca ne va fi foarte greu în retur, probabil atfel ne vor trata și adversarii. Ar fi fantastic să fim și după etapa a 30-a în play-off, dar principalul obiectiv trebuie să fim realiști este salvarea de la retrogradare”, a conchis fundaşul central în vârstă de 24 de ani.