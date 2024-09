Andrei Prepeliță a dezvăluit cum a fost îndepărtat de la Buzău. „Am simțit unele lucruri”

Andrei Prepeliță (38 de ani) a intrat rapid în malaxorul antrenorilor din SuperLiga. Deși a promovat-o pe Gloria Buzău, . „Prepe” susține că presimțea decizia conducerii.

Andrei Prepeliță, despre modul în care a fost dat afară de la Buzău: „Mi-au spus că trebuie să se ia măsuri”

Andrei Prepeliță a fost demis de la Buzău după etapa a 8-a, când Buzoienii au avut atunci un ghinion fantastic. Au primit primul gol dintr-un penalty în minutul 45+7, iar pe al doilea în minutul 90+3.

„Mă simt bine, mă simt împăcat cu munca depusă acolo. Am reușit să promovăm după o lungă perioadă. A fost un an greu în care am făcut cunoștință cu divizia B. Nu antrenasem și nici nu jucasem în această ligă și la început am fost surprins. E un alt fotbal, dar din fericire am obținut promovarea.

După aceea ne-am propus un obiectiv de menținere în Liga 1. Un obiectiv pe care îl atingi în timp fiindcă fiind o echipă nou-promovată trebuia să aducem jucători și să schimbăm în mare parte lotul și un obiectiv de anduranță.

Am făcut meciuri bune, curajoase. Am întâlnit adversari care au fost mult mai pregătiți din toate punctele de vedere, U Cluj, Craiova, Rapid, Dinamo, Sepsi. Deci nu ne-a fost ușor în primele etape. După care, înainte de meciul cu Slobozia am simțit niște lucruri și le-am anticipat.

După meciul cu Slobozia am avut niște discuții cu conducerea. Mi-au spus că trebuie să se ia măsuri, că asta e decizia clubului și atunci conform contractului mi s-a achitat clauza de reziliere și atunci ne-am despărțit”, a declarat Andrei Prepeliță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Decizia nu e în concordanță cu obiectivul stabilit”

În locul lui Prepeliță, pe banca tehnică a Buzăului a fost instalat Eugen Neagoe. La primul meci al lui „Geană” pe banca tehnică, nou-promovata a obținut un rezultat de egalitate, scor 0-0, acasă, cu Oțelul Galați.

„Decizia care s-a luat nu e în concordanță cu obiectivul care s-a stabilit la începutul campionatului. Dacă nu era meciul ăsta (n.r. – cu Slobozia) nu făceam decât să amânăm inevitabilul.

V-am spus că înainte de acel meci, eu am simțit anumite lucruri. Am și eu o anumită experiență. Am simțit că se vrea o schimbare. Știți cum e, la echipele astea conduse de Consiliul Județean, de Primărie, se ține cont și de starea oamenilor”, a adăugat Prepeliță.

