Andrei Prepeliță a prefațat FC Argeș – FCSB pentru Fanatik: „D-asta n-au luat titlul din 2015”. Exclusiv

Andrei Prepeliță a vorbit pentru FANATIK înainte de FC Argeș – FCSB. Fostul jucător al FCSB are și o explicație pentru faptul că roș-albaștrii nu au cucerit titlul din 2015, chiar dacă au fost mai mereu favoriți.

Fostul mijlocaș al lui FCSB, care a cucerit nu mai puțin de șapte trofee cu echipa lui Gigi Becali a revenit la FC Argeș, clubul la care s-a lansat, iar acum e gata să își învingă fosta formație la care a cunoscut cele mai mari performanțe din carieră.

Prepeliță speră că va putea sta în sfârșit pe banca piteștenilor chiar după meciul cu FCSB și are planuri mari din sezonul următor.

Andrei Prepeliță, interviu exclusiv FANATIK înainte de FC Argeș – FCSB

Andrei, e un meci special pentru tine?

– Nu neapărat. Era un meci special dacă puteam să stau pe bancă. Dar cred că după meciul cu Steaua o să rezolve situația. Am fost patru ani acolo, mi-am făcut treaba și am câștigat șapte trofee. O perioadă frumoasă din cariera mea, dar acum sunt la echipa la care m-am format și e altceva, mai ales că sunt într-o postură nouă. Sper să am succes și să vină rezultatele.

– Eu mi-am dorit să fiu antrenor. Mi-am făcut școlile din 2018 și am învățat câteva ceva de la fiecare antrenor cu care am lucrat. Cred că am lucrat cu peste 50 de antrenori. Doar că fiind prins cu meciurile și cantonamentele nu am reușit să îmi iau celelalte licențe.

Te-ai gândit vreodată să antrenezi FCSB?

– Nu știu, da… viața îți oferă multe lucruri, dar deocamdată nu mă gândesc la astfel de lucruri. Avem un campionat greu, chiar dacă avem cinci meciuri fără înfrângere, dar vor veni trei meciuri extrem de dificile. Trebuie să fim echilibrați. Asta le-am spus și jucătorilor să nu ne bucurăm excesiv și apoi să facem înmormântare la înfrângeri.

„Nu am avut timp să pregătim meciul. Am ajuns duminică dimineață de la Botoșani”

Ce ar însemna pentru voi o victorie cu FCSB?

– Ar fi important. Mai ales că urmează două partide la fel de dificile. Ei au o echipă foarte bună. Am vorbit cu jucătorii, le-am arătat și imagini, am făcut analiza video. Sper să reușim să îi contracarăm mâine și să scoatem un rezultat bun. Chiar cred că se poate.

– Nu am foarte mult timp să pregătim meciul pentru că noi am venit duminică dimineață la Pitești după deplasarea de la Botoșani. Am avut un antrenament de refacere duminică și doar astăzi am lucrat puțin. Mâine vom mai urmări adversarul la ședința tehnică.

Ce planuri de viitor aveți la FC Argeș?

– Se dorește performanță la FC Argeș! Anul acesta e de tranziție după promovarea de anul trecut. La anul cu siguranță o să fie alt obiectiv și avem susținere din partea domnului primar Gentea și domnului Tudose, care la fel, vrea să facă lucruri mari aici la Pitești și sperăm să ne salvăm anul ăsta. Și să nu mai avem emoții.

– O să mai vină jucători. Ne așteaptă încă 23 de meciuri cred. Jucăm marți-vineri. E nevoie. Mi-aș dori o echipă echilibrată ca să poți să schimbi 5-6 jucători de la meci la meci. Să avem prospețime.

Prepeliță știe de ce FCSB nu a luat titlul de cinci ani: „Contează mult experiența”

Care consideri că e cel mai periculos jucător de la FCSB?

– Cred că toți cei trei din față: Man și Tănase, Coman. Sunt jucători tehnici, care pot oricând să inventeze ceva. Sunt tineri și foarte bine pregătiți fizic. Trebuie să fim foarte atenți.

Ai câștigat trei titluri de campion cu FCSB. De ce crezi că nu au mai reușit de cinci ani să câștige titlul?

– E greu să vorbesc din exterior. Poate că noi am avut o echipă mai experimentată. Noi aveam foarte puțini jucători tineri atunci. Îl aveam doar pe Gabi Iancu și pe Stanciu, care nu era chiar puști. În rest eram jucători cu foarte mare experiență. Majoritatea jucam la echipa națională și aveam o medie de vârstî de 26-27 de ani.

– Contează foarte mult experiența, mai ales că noi jucam meciuri tari în cupele europene. Am făcut meciuri importante, am bătut Ajax. Îți dai seama ce moral aveam noi când intram apoi în campionat. Îi băteam doar așa din entuziasm…era suficient să intrăm pe teren. Eram foarte încrezători.

E FCSB marea favorită la titlu?

– Sunt pe primul loc. Arată foarte bine anul ăsta! Și fizic. Se vede mâna lui Tommy Neubert. Sunt favoriți, dar și Craiova investește foarte mult și CFR e o echipă experimentată care are jucători foarte buni, deci va fi tot așa o luptă în trei. Cred eu.

„Sunt foarte bine pregătiți fizic. Se vede mâna lui Neubert”

Contează atât de mult venirea lui Tommy Neubert?

– Ultimile meciuri le-au câștigat pe final de meci. Cu Astra era 0-0 în minutul 75 și s-a terminat 3-0. Asta e dovadă că sunt foarte bine pregătiți fizic. Și noi avem un preparator fizic foarte bun și am câștigat la fel pe final de meci și la Botoșani și cu UTA. Lucra foarte bine. Un profesionist care a venit cu lucruri noi, cu T-Rex, cu care lucra în Germania și se simțea că vine din Germania. Toți eram foarte bine fizic. Dar și cu Gâlcă a fost bine.

Mai ții legătura cu cineva de la FSCB?

– Cu Pinti am vorbit. Și cu Meme din când în când. Și cu Mache. Am evitat să vorbim înainte de meciul direct. Mai sunt oameni cu care mai țin legătura. Ne auzim la câteva luni sau când vin la București. Îmi pare foarte rău pentru Pintilii! Am aflat și eu. Chiar îmi doresc din tot sufletul să depășească acest moment și mama lui să fie bine. Lucrurile astea sunt importante. Fotbalul nu mai contează. El trebuie să fie acolo și repet, sper să se facă bine mama lui.

Prepeliță a vorbit și despre cum a gestionat criticile lui Gigi Becali

Tu cum te-ai înțeles cu Gigi Becali? Le fac rău jucătorilor declarațiile cu privire la sumele de transfer?

– Gigi Becali acum apare foarte rar. Nu mai e nicio problemă. Îți dai seama, te afecta atunci când te mai critica, dar când venea la echipă te lua „părintește” așa. Nu am avut probleme. Știam până la urmă unde am venit și mă așteptam. Trebuia să fii tare psihic. Cred că nu a fost jucător în perioada aia să nu fie criticat. Chiar și preferații lui! I se părea dumnealui câte ceva și îi mai critica.

Cum ți se pare Cristi Dumitru?

– E un copil foarte bun. De-asta am și insistat pentru el. E în cantonament și e posibil să fie pe teren. L-am vrut și pe Soiledis. El a ales.

Cea mai frumoasă amintire la FCSB: „A fost special. Străzile erau pline de suporteri. A fost incredibil”

Care e cea mai frumoasă amintire de la FCSB?

– La primul titlu a fost atmosfera cea mai frumoasă. Trecuseră câțiva ani de la ultimul trofeu și a fost special. Fiecare campionat a fost special în felul său. A fost cu mulți suporteri cu autocarul acela acoperit. Cred că am făcut două ore de la National Arena la Parlament și străzile erau pline de oameni! Când te gândești acum mai ales în situația actuală cu virusul ăsta… A fost incredibil. La al doilea titlu a fost mai sec. Am pierdut finala Cupei României chiar atunci când trebuia să sărbătorim din nou cu autocarul. Iar al treilea a fost iar foarte frumos pentru că am câștigat toate cele trei trofee și știam că nu o să mai prelungesc contractul.

„Pentru mine, FCSB e Steaua. Azi jucam cu stema Stelei pe piept, mâine am fost FCSB! Aceeași jucători, aceiași maseuri, același staf, aceiași oameni. Noi nu ne-am oprit activitatea niciodată, să zici că am stat un an sau a retrogradat. Plus că mulți oameni care sunt acum cu CSA Steaua au lucrat la FCSB. Fiecare e liber să decidă ce vrea” – Andrei Prepeliță

