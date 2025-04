Andrei Prepeliță a semnat doar pentru 4 meciuri cu Petrocub! Prima reacție a antrenorului după victoria cu liderul campionatului

! Fostul antrenor al Gloriei Buzău a decis să o antreneze pe Petrocub, echipă din Republica Moldova care s-a bătut în Conference League cu Rapid Viena, Jagiellonia, Istanbul Bașehșehir, Hearts sau Real Betis.

Andrei Prepeliță, debut cu dreptul la Petrocub. Prima reacție după victoria în fața liderului Milsami

Andrei Prepeliță a stat de vorbă cu FANATIK după Petrocub – Milsami 2-0: „Tocmai am câștigat cu liderul Milsami, mă bucur că am debutat cu o victorie. Am semnat doar până la finalul sezonului pentru că am vrut și eu să văd cum mă acomodez. Ei voiau să facem contractul pe o perioadă mai lungă.

E o provocare și pentru mine. E totuși o echipă care a jucat în grupa de Conference League și sunt condiții foarte bune. Nu sunt probleme cu banii și e o echipă la care pot să cresc și eu ca antrenor. Sunt condiții bune, două terenuri de iarbă, un sintetic”.

Antrenorul în vârstă de 39 de ani a explicat cum a ajuns să semneze cu : „Anamaria Prodan m-a sunat și mi-a spus de această variantă, apoi am discutat cu președintele clubului, mi-a făcut legătura tot cineva din România”.

Andrei Prepeliță mai are șanse să câștige al doilea titlu consecutiv pentru Petrocub

Andrei Prepeliță va semna la finalul sezonului un nou contract: „Echipa se bate la titlu și în sezonul viitor cu Zimbru, Sheriff și Milsami. Acum vom juca următorul meci cu Sheriff. Sunt vreo 2-3 jucători străini și au fost acuma vreo 8 jucători convocați la echipa națională.

Deocamdată din staff mai face parte doar Daniel Ghiță și de la vară îmi voi aduce și ceilalți oameni. Sunt câțiva de la club și mergem pe formula asta până în vară. M-au ajutat și ei acum la început că ei îi cunosc foarte bine pe jucători”.

„Prepe” mai are două meciuri împotriva contracandidatelor în acest final de sezon extrem de strâns. Petrocub poate termina pe locul 4 sau chiar și pe prima poziție: „La finalul sezonului, în funcție și de locul pe care terminăm, vom discuta strategia pentru sezonul viitor. Suntem la egalitate de puncte cu Zimbru pe locul 3. Mai avem de jucat după Sheriff cu Zimbru Chișinău și Sparta Selemet”.

