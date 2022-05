Andrei Prepeliță acuză jucătorii după FC Argeș – CFR Cluj 0-6: ”Au intrat în vacanță mai repede decât era cazul”

Zi aniversară tristă pentru FC Argeș. Celebrarea celor 50 de ani de la câștigarea primului titlu de campioană s-a transformat într-un coșmar. 0-6, de la revenirea în Casa Pariurilor Liga 1.

Andrei Prepeliță: ”Ne-am făcut de râs”

Altădată o echipă bună, greu de învins, FC Argeș a fost doar o umbră în fața campioanei CFR Cluj. Spiritul lui Gicu Dobrin a apăsat prea greu pe umerii violeților.

În ziua în care Piteștiul sărbătorea o jumătate de veac de la câștigarea primului titlu de campioană națională, fotbaliștii lui Andrei Prepeliță au părut mai naivi ca niciodată.

După o scânteie în debutul partidei, gazdele s-au văzut conduse pe tabelă încă din minutul doi, după un contraatac fulger, finalizat de Păun, aflat la prima reușită în acest sezon.

Fără reacție imediată, probabil cu gândul mai mult la returul cu FC Voluntari din semifinalele Cupei României, piteștenii au alergat năuci pe teren, fără măcar o idee clară, dar și fără vreo brumă de spirit competițional.

”Nu pot să găsesc o explicație, să pierzi într-o asemenea manieră, suntem schimbat 180 de grade. Nu înțeleg atitudinea asta. Le-am spus că această calificare în play-off trebuie să ne responsabilizeze.

Am făcut o analiză, știu despre ce este vorba, am încercat să rulez tot lotul, dar nu vreau să vorbesc acum. Au venit atâția oameni, atâtea personalități și nne-am făcut de râs.

Până să intrăm în play-off am fost un grup unit, nu avem individualități, acum nu mai suntem. Nu avem conflicte interne, nu avem probleme disciplinare, poate doar mintal au intrat în vacanță mai repede decât era cazul”, a spus antrenorul Andrei Prepeliță.

Jean Vlădoiu: ”Am scăpat ușor cu 6-0. E șocant”

Nici președintele clubului din Trivale, Jean Vlădoiu, nu a găsit o explicație, nici motive care să justifice evoluția lamentabilă a violeților.

16 goluri încasate în ultimele patru etape, fără să fi marcat vreunul, arată că FC Argeș e în derivă totală. , iar în atac echipa lui nu s-au văzut.

”Nu putem să înțelegem anumiți jucători, felul cum gândesc în anumite momente, unde a dispărut determinarea, spiritul grupului. Nu ne vine să credem cum putem să ne prezentăm așa, într-o asemenea zi?

Nu am văzut unitatea grupului, nu am văzut determinare, înțeleg anumite lucruri, dar jucătorii sunt sub contract și ar fi fost frumos să dea totul. Urmează meciul de miercuri, unde vom încerca să remontăm rezultatul din tur (0-2 în Cupa României n.r.).

Acesta a fost motivul pentru care Andrei Prepeliță le-a dat șanse unor jucători care au evoluat prea puțin, dar se pare că unii sunt încă în vacanță. Eu zic că am scăpat ușor cu 6-0. Meciul acesta a arătat unde suntem. E șocant”, a declarat președintele Jean Vlădoiu, la .