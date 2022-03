Andrei Prepeliță amenință cu amenzi după FC Argeș – FCSB 2-3: „Nu e normal ce a făcut Șerban. Nu tolerez aceste lucruri!”

FCSB la Pitești după golul din prelungirile prelungilor marcat de Andrei Dumiter, după o pasă a lui Darius Olaru, omul meciului, iar bucureștenii se apropie la cinci puncte de liderul din Casa Pariurilor Liga 1, CFR Cluj.

Andrei Prepeliță e mulțumit de atitudinea jucătorilor săi: „Mergem la CFR să ne batem pentru orice punct”

Fostul jucător al FCSB, Andrei Prepeliță, a fost extrem de nemulțumit de rezultatul partidei și a izbucnit la flash-interviuri, după un meci presărat cu

„Am făcut acel penalty, dar reacția echipei a fost bună după aceea. Nu am apucat să văd fazele, am fost la vestiar și o să discutăm cu băieții.

O să vedem ce a făcut și Șerban, nu e normal dacă l-a lovit pe adversar. Ne-a lăsat în zece oameni și ne-a costat. Nu tolerez aceste lucruri și probabil o să fie și anumite sancțiuni. Nu comentez niciodată arbitrajul. Nu am văzut nici fazele. Nu știu dacă a atins mingea cu mâna, dar oricum nu mai putem să întoarcem nimic.

Cred că asta ar trebui să fie atitudinea la fiecare meci. Trebuie să compensăm într-un fel, pentru că nu avem individualități. La Craiova am tras un semnal de alarmă și nu am fost cum trebuie. Am venit după un meci extenuat la Botoșani, iar o deplasare la Craiova și s-a simțit.

În play-off nu te așteaptă meciuri ușoare și mergem la CFR Cluj să ne batem pentru orice punct”, a declarat Andrei Prepeliță după înfrângerea împotriva FCSB-ului.

Greșeli mari de arbitraj la FC Argeș – FCSB

Arbitrul Horia Mladinovici a făcut praf meciul: penalty-uri, eliminări şi nu mai puţin de opt decizii controversate. Prima fază controversată a avut loc în minutul 35, când a avut loc un clinnci în careu între Andrei Miron și Costinel Tofan. Jucătorul FCSB a jucat mingea cu mâna, însă arbitrul a dat invers, lovitură liberă pentru FCSB.

“Recitalul” lui Horia Mladinovici a continuat. În minutul 71, Said a cerut penalty după un duel cu Miron, iar arbitrul a arătat din nou “punctul cu var”. A fost o lovitură de pedeapsă foarte uşor acordată, iar argeșenii au egalat și puteau pleca de pe teren cu un punct de aur.