Andrei Prepeliță, culisele promovării Gloriei Buzău în SuperLiga: „Am fost singurul antrenor care și-a asumat”

în etapa a 9-a a play-off-ului din Liga 2, revenind astfel după o pauză de 15 ani pe prima scenă a fotbalului românesc.

Andrei Prepeliță a vorbit despre promovarea Gloriei Buzău în Superliga României

Unul dintre oamenii care au pus umărul la promovarea formației din Buzău pe prima scenă a fotbalului din România, este nimeni altul decât

ADVERTISEMENT

Acesta a avut o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, unde a vorbit despre promovarea propriei echipe în Superliga României după o pauză de 15 ani.

„Cel mai bucuros e tatăl meu. El a fost președinte la Slobozia în urmă cu câțiva ani. A fost un an greu, nu am găsit un nucleu de jucător când am semnat cu Buzăul. Am fost nevoit să schimb lotul în iarnă și cred că asta a făcut diferența. Da, am fost aproape de U Cluj, doar că a intervenit această problemă cu licență.

ADVERTISEMENT

Sincer, nu voiam să merg la Divizia B, dar am ales să fac un pas înapoi pentru a face doi înainte. A contat foarte mult și relația mea cu domnul Tudose, de la Pitești. N-aș mai vrea să mai vorbesc despre Argeș, au fost multe atunci. Momentul decisiv cred că a fost meciul de 1 Decembrie, meci pe care l-am pierdut.

Atunci ne-am dat seama de niște lucruri și am făcut niște schimbări în iarnă. Mă gândesc la ce jucători să aduc din vară. Omogenitatea a fost un punct slab pentru noi și cred că voi păstra un nucleu de 13-14 jucători la echipă. Avem foarte mulți jucători împrumutați. Greul tocmai de acum începe”, a declarat Andrei Prepeliță la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Andrei Prepeliță despre lupta la titlu din sezonul viitor: „O să fie interesant”

Antrenorul celor de la Gloria a vorbit și despre obiectivul formației din Buzău pentru sezonul viitor și despre posibile transferuri pe care acesta și le dorește pentru a-și întări echipa din vară.

„Am niște jucători pe care i-aș vrea la Buzău, dar deocamdată sunt multe lucruri de pus la punct în Buzău. Eu mai am contract un an de zile.

ADVERTISEMENT

Sunt singurul antrenor care mi-am asumat această promovare. Era bine să mi se dubleze salariul. Noi suntem finanțați de primărie.

M-am bucurat că am avut petrecerea de final de an, m-am bucurat cu jucătorii. Nu am urmărit meciul FCSB-ului cu CFR Cluj.

Da, în 2015 am reușit un sezon foarte bun. Am luat toate cele 3 trofee, dacă intram și în grupele Champions League era un an perfect. A fost prostia noastră că nu am intrat în grupe. O zi neagră pentru noi”, a spus Andrei Prepeliță la FANATIK SUPERLIGA.

Ba mai mult, fostul jucător al celor de la FCSB a vorbit și despre lupta la titlu din sezonul viitor, luptă care după părerea sa, se va da între FCSB, Craiova și CFR Cluj, acestea fiind echipele care se vor întări considerabil în vară.

„Am avut o relație extraordinară cu Costel Gâlcă, un antrenor foarte bun cu care am ținut legătura. M-a felicitat pentru promovare. Îi doresc succes la Craiova.

FCSB probabil se va întări pentru a intra într-o grupă europeană, Craiova la fel. La CFR s-a întors Dan Petrescu, o să fie un sezon interesant”, a mai declarat tehnicianul celor de la Gloria Buzău.

Andrei Prepeliță, culisele promovării Gloriei Buzău în SuperLiga