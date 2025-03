Andrei Prepeliță, declarații tari înainte de Dinamo – FCSB: „Mi-ar plăcea într-o zi să antrenez acolo”. Exclusiv

Andrei Prepeliță a comentat pentru FANATIK de la A la Z din etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga. Cum vede linia de mijloc la cele două echipe.

Andrei Prepeliță, interviu pentru FANATIK înainte de Dinamo – FCSB: „Sunt favoriți cu toate problemele medicale”

Andrei Prepeliță așteaptă să preia o nouă echipă din această vară, iar fostul jucător de la FCSB e cu ochii pe .

ADVERTISEMENT

Andrei, când te revedem la o echipă?

– Am avut mai multe discuții la Liga 1, dar până la vară nu vreau să iau ceva din mers, mai ales acuma pe final de sezon. Am negociat și cu mai multe echipe la Liga 2.

Andrei Prepeliță: „Nimeni nu îi dădea nicio șansă la începutul sezonului”

Se preconizează un derby Dinamo – FCSB mai echilibrat ca oricând…

– Cu toate problemele medicale pe care le are FCSB, eu îi văd în continuare favoriți pentru că au un lot bun. Chiar dacă sunt jucători accidentați, suspendați, eu cred că vor face față.

ADVERTISEMENT

Cum ți se pare Dinamo?

– O echipă bună, căreia nimeni nu îi dădea nicio șansă la începutul sezonului să se califice anul ăsta în play-off. Au demonstrat că au valoare și joacă un fotbal bun. Doar că în meciurile cu FCSB nu au reușit până acum să le pună probleme. Parcă au un complex.

Crezi că va fi ceva diferit la meciul ăsta?

– O să fie un derby disputat, dar cred că tot FCSB are un plus, cu toate aceste indisponibilități. Acum s-a terminat și aventura asta europeană și sunt concentrați 100% pe campionat. Nu se mai înjumătățesc punctele și miza e mare în lupta pentru primul loc.

ADVERTISEMENT

Marele atu al FCSB cu Dinamo: „E o revenire foarte importantă”

Daniel Bîrligea, recuperat. E un mare plus?

– Nu mă așteptam după ce s-a accidentat. Se vorbea despre o perioadă mai lungă. E important că a prins câteva antrenamente cu echipa înainte de meci. E o revenire foarte importantă pentru FCSB, un atacant pe care ei se bazează cel mai mult și care a dat satisfacție și în Europa.

ADVERTISEMENT

Ai fost mijlocaș central și știi foarte bine care e aportul lui Olaru în jocul echipei. Ce a pierdut FCSB fără căpitanul echipei?

– El a demonstrat în toți acești ani că este un jucător indispensabil pentru FCSB. E un lider și normal că a contat absența lui. Cisotti a reușit însă să umple acest gol destul de bine. S-a integrat excelent, a avut evoluții bune, ajutat și de faptul că FCSB are o linie de mijloc bună. Accidentarea lui Adi Șut e de asemenea o problemă. E bine că revine Chiricheș după suspendare.

Știu că și Baba Alhassan a avut ceva probleme medicale, dar îl mai au și pe Edjouma. Nici Tănase nu joacă, deci sunt mai mulți absenți sau jucători care vin după accidentări. Vor reveni la meciurile viitoare și Tavi Popescu și Lixandru și ei trebuie să gestioneze bine meciurile astea și să nu piardă. Cu lotul complet nu cred că vor pierde multe puncte.

Andrei Prepeliță l-a analizat pe Juri Cisotti, înlocuitorul lui Olaru: „Are execuții în plus față de el”

Te-au surprins evoluțiile bune ale lui Cisotti?

– Nu pentru că l-am analizat foarte bine echipele din SuperLiga și l-am urmărit și pe el. Un jucător foarte dinamic, un mijlocaș ‘box to box’, care la FCSB și-a făcut treaba chiar și în partea stângă, în postura de winger. Știam calitățile lui, doar că nu știam cum se va acomoda la FCSB pentru că nu e ușor la o echipă mare.

Sunt mulți care nu au reușit acolo. El cu atât mai mult înseamnă că e un caracter puternic și un fotbalist de calitate. A acoperit absența lui Olaru. Doar că Darius are execuții în plus față de Cisotti, era mai ofensiv. Pe el nu îl văd un marcator.

Unde crezi că se va decide derby-ul?

– Eu văd o primă repriză echilibrată, după care cred că FCSB prin încrederea pe care o are și prin spiritul lor va reuși să facă diferență. Au mare experiență și asta s-a văzut și cu Universitatea Craiova, când au jucat în zece oameni și au gestionat foarte jocul.

Andrei Prepeliță știe cum poate Dinamo să o surprindă pe FCSB: „Poate oricând să facă diferența”

Cum poate Dinamo să îi surprindă?

– Au jucători de calitate. Și Cîrjan poate oricând să facă diferența, la fel și Selmani. Politic a fost convocat la echipa națională și clar are un moral foarte bun. O surpriză foarte plăcută. Dinamo a adus niște jucători care s-au pliat foarte bine. Cîrjan de exemplu nu a făcut față la Rapid. E un mediu bun acolo și Kopic cred că face o treabă foarte bună.

E meritul lui Kopic în principal?

– A reuși să scoată maximum, ce e mai bun din jucătorii pe care îi are la dispoziție. Au o linie de fund bună, care și-a făcut treaba, plus acest portar Alex Roșca pe care eu l-am urmărit încă de la Șelimbăr. Opruț e de asemenea un jucător care a fost și la echipa națională și un câștig important. Pe Milanov iar îl cunosc foarte bine pentru că am jucat cu el în Rusia, când el juca la ȚSKA Moscova. Contează experiența lui la nivel înalt.

Cum vede lupta la titlu în SuperLiga: „Și-a revenit în ultimul timp”

FCSB, totuși favorită la titlu?

– Da, e campioana de anul trecut, a demonstrat în Europa și are mulți jucători la națională. Au ajuns la maturitate și au un nivel foarte bun. Nu trebuie să excludem din luptă pe Universitatea Craiova și CFR Cluj, care și-a revenit în ultimul timp și marchează foarte mult.

U Cluj poate oricând să pună probleme. E o echipă cu jucători foarte experimentați și Rapid care a început bine play-off-ul, nu a pierdut cu FCSB și au marcat de trei ori. Au ambiții foarte mari chiar dacă nu sunt declarate și îți doresc să vină în primele trei, să se bată la titlu. Au intrat în play-off echipe cu tradiție și va fi foarte frumos. Oricând se poate întâmpla o surpriză și majoritatea meciurilor sunt derby-uri.

Nu au uitat de fosta sa echipă, Universitatea Craiova: „Știa mai mult decât Gâlcă tot ce se întâmplă”

Craiova are un plus cu Mirel Rădoi?

– Probabil că el știa mult mai mult decât Gâlcă tot ce se întâmplă la Craiova, pentru că a mai avut un mandat înainte, iar acum a fost 100% pregătit. Se vede asta și echipa are un parcurs bun. Își doresc de mult timp să ia un titlu și va fi o luptă strânsă. Orice se poate întâmpla.

Ți-ai dori într-o zi să revii la Craiova ca antrenor?

– Eu îmi doresc să antrenez. Sunt atașat și de Craiova și de FCSB. Sunt echipe unde am jucat și m-am simțit bine. Nu am avut multe echipe în carieră, am fost statornic. Îți dai seama că mi-aș dori să antrenez la echipe mari. Până acum eu zic că am avut rezultate bune spre foarte bune ca antrenor și aștept următorul proiect.