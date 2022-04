Andrei Prepeliță, descumpănit după CFR Cluj – FC Argeș 2-0: „Avem un complex, nu putem să marcăm!”

CFR Cluj a obținut o victorie facilă în fața celor de la FC Argeș, scor 2-0, în etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1. Golurile partidei au fost marcate de Gabriel Debeljuh și Marko Dugandzic.

Andrei Prepeliță, descumpănit după CFR Cluj – FC Argeș 2-0

s-a declarat dezamăgit de cum s-au prezentat elevii săi la meciul din Gruia. Ba mai mult, acesta spune că FC Argeș are un complex, din cauza căruia nu reușește să marcheze în meciurile cu CFR Cluj.

„Sunt dezamăgit. O primă repriză în care CFR Cluj nu ne-a pus probleme mari. Am controlat jocul, am ajuns în situații bune, dar am luat decizii greșite. Apoi, un cadou făcut la fel ca la ultimul meci. Apoi, alt cadou, cartonașul roșu. Cred că ăsta a fost meciul.

Dacă eram mai incisivi, cu mai multă încredere, puteam câștiga. Avem un complex, nu putem să marcăm. Sunt dezamăgit.

Nu am revăzut faza, dar atacul ăla nu își avea rostul pentru că arbitrul fluierase. Dacă e să fiu supărat pe el (n.red. Tofan), sunt supărat pentru că mingea a ajuns la el, a greșit o pasă de cinci metri și de acolo a ieșit ce a ieșit.

Am arătat bine în alte meciuri cu echipele din play-off. Singura din play-off pe care nu am reușit să o batem e CFR Cluj. Avem jucători cu experiență care au jucat niște meciuri importante.

Sper într-o revenire de formă. Urmează meciul cu Farul, cu Voluntari. Sper să reintrăm în ritm și să aducem puncte în aceste etape”, a declarat Andrei Prepeliță (36 de ani), la finalul meciului cu CFR Cluj.

În prezent, FC Argeș se află pe locul 6 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 24 de puncte.

În următoarea partidă de campionat, o va întâlni, acasă, pe Farul Constanța. Meciul este programat sâmbătă, 9 aprilie, la ora 17:30.