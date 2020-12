Andrei Prepeliță, dezamăgit de înfrângerea cu Dinamo: „Am făcut tot posibilul pe teren, chiar dacă am fost și eu bolnav de COVID”

Andrei Prepeliță s-a declarat dezamăgit după rezultatul din meciul cu Dinamo, însă a dezvăluit că și el a fost bolnav de COVID dar n-a anunțat public acest fapt.

Dinamo s-a impus în meciul de la Pitești contra celor de la FC Argeș cu scorul de 1-0, golul victoriei fiind marcat de Juan Camara în minutul 7.

„Roș-albii” au evoluat în 10 oameni din minutul 58, atunci când fundașul Andrei Radu a fost eliminat de pe teren pentru cumul de cartonașe

“Problemele de pe teren oricine le lasă afară, au aliniat o formulă bună, competitivă. Păcat că am luat acel gol pe neatenția noastră. N-am mai trăit un gol din partea terenului, îmi pare rău pentru copilul din poartă, se întâmplă.

Am încercat să fac tot ce a fost posibil pe teren, am fost și eu bolnav de COVID și n-am anunțat, am trecut peste, am văzut că este la modă să anunți că ai această boală, nu mă resimt după. Oamenii sunt supărați când nu dai așa penalty și după acorzi roșu la antrenor.

S-a văzut clar că s-a aruncat cu tot corpul pe picioarele jucătorului nostru. Echitabil era un rezultat de egalitate”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul meciului pentru Digisport.

Luka Maric optimist pentru viitorul lui FC Argeș

“Sper ca meciul viitor lucrurile să se schimbe, să evoluăm mai bine pe teren prin mai multă muncă. A fost un gol incredibil, nu mă așteptam, așa e viața. Nu sțiu dacă a fost penaly, eram departe fază când s-a petrecut.

Știu de problemele de la Dinamo, îmi pare rău de ei, dar eu sunt la FC Argeș. Obiectivul nostru este să ne îmbunătătim rezultatele și să evouăm mai bine pe viitor.”, a declarat jucătorul argeșenilor Luka Maric.

FC Argeș este pe locul 15 în clasamentul Ligii 1, cu 9 puncte acumulate în 12 partide disputate și un golaveraj negativ -9.

