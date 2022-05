Andrei Prepeliță, distrus după FCSB – FC Argeș 4-0: „O prestație lamentabilă!”. Ce spune despre Joao Miguel

Tehnicianul piteștenilor a fost extrem de nervos la adresa elevilor săi și s-a scuzat în fața fanilor pentru umilința suferită pe „National Arena”.

Andrei Prepeliță, distrus după FCSB – FC Argeș 4-0

Andrei Prepeliță a fost extrem de nervos , iar tehnicianul lui FC Argeș a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi:

„E rușine, rușine de suporteri, de toată lumea. O prestație lamentabilă. Primele 3 goluri, din faze fixe, primele două, din aut. Sunt lucruri simple.

Al treilea a fost după un corner și după aceea, nu am mai putut face nimic. Am schimbat, am încercat să facem ceva, dar nu avem nici jucători . Tase, la vârsta lui, s-a bătut, a făcut cât a putut. Nu putem evidenția pe nimeni”.

„Am tras un semnal de alarmă după calificarea în play-off. Mentalitatea corectă e să intrăm și să jucăm pentru că meciurile din campionatul regulat au fost strânse, pentru că au arătat altfel meciurile atunci când a fost presiune.

Din păcate, suntem o altă echipă după accederea în play-off. Eu sunt primul vinovat, am și recunoscut. Joao Miguel…noi am contat pe ce jucători am avut la dispoziție.

După jocul cu Craiova, când au fost și acolo niște greșeli, am încercat să schimb ceva. El a făcut un sezon bun în sezonul regulat, dar într-adevăr, a fost acea greșelă la Cluj, în decembrie”, a continuat Andrei Prepeliță.

„Îl cunosc foarte bine pe Joao Miguel, e băiat la locul lui!”

Andrei Prepeliță a continuat și a vorbit despre din nou într-un meci cu o candidată la titlu, însă antrenorul piteștenilor i-a luat apărarea fundașului portughez:

„Nu pot să judec niște jucători care au arătat într-un fel și acum arată altfel. O pun pe relaxare, nu știu. La antrenamente, ei se pregătesc foarte bine.

Îl cunosc foarte bine pe Joao Miguel, e un băiat la locul lui, liniștit, nu cred în astfel de lucruri. E presiune, greșești, vine alt meci și trebuie să demonstrezi că nu mai greșești, nu avem ce să facem”.

„Încercăm să schimbăm ceva, nu trebuie să ajungem la meciul cu CFR și să ne gândim că am putea repeta astfel de rezultat, ar fi o greșeală să pornim cu astfel de mentalitate.

E un moment greu, dar suntem bărbați și trebuie să arătăm pe teren. Nici nu mă gândesc la meciul de acasă, e și o sărbătoare pentru club, 50 de ani de la meciul cu Real Madrid, trebuie să avem o atitudine mult schimbată.

Nu ne-am gândit că putem ajuta pe cineva indirect, ci să obținem un rezultat bun. Nu avem niciun party-prix cu nimeni și nu ne gândim la lupta la titlu, ci doar la noi, nu ca ultimele două rezultate, când am arătat foarte rău”, a mai spus Andrei Prepeliță.