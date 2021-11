FC Argeș – Universitatea Craiova, meci special pentru Andrei Prepeliță: “Reghecampf e un antrenor de la care am avut ce învăța”

FC Argeș va întâlni în prima etapă a returului pe teren propriu pe Universitatea Craiova, un duel între Andrei Prepeliță, fostul elev al lui la echipa lui Adrian Mititelu și la FCSB.

Piteștenii vor să își ia revanșa după ce în tur au pierdut pe nedrept, după ce au avut un gol valabil anulat și o ratare incredibilă cu poarta goală la scorul de 0-0.

Andrei Prepeliță nu a uitat acest lucru și a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că speră ca echipa sa să își ia revanșa la acest meci.

Andrei Prepeliță a vorbit despre meciul dintre FC Argeș și din prima etapă a returului din Casa Pariurilor Liga 1.

Prepeliță l-a avut prima oară antrenor pe Laurențiu Reghecampf pentru scurtă vreme la echipa lui Adrian Mititelu, însă antrenorul a fost dat afară după doar câteva meciuri în urma scandalului „Papanașii”.

Fostul mijlocaș central a jucat la Craiova lui Adrian Mititelu între 2007 și 2011 și i-a „înțepat” pe „leii” lui Mihai Rotaru: „Nu știu dacă e un meci special cu Craiova. Știe toată lumea părerea mea despre care e adevărata Universitatea Craiova și am spus-o în atâtea rânduri”.

Andrei Prepeliță a recunoscut că s-a înțeles foarte bine cu Laurențiu Reghecampf la FCSB și a avut o relație specială cu jucătorii, ceea ce a contat enorm și în obținerea performanțelor.

„Nu am vorbit cu el acum înainte de meci, dar am mai ținut legătura. Nu putem șterge cu buretele ceea ce am realizat împreună. Am avut o relație foarte bună, mai ales că era și mai apropiat de vârstă de noi și cred că a contat asta foarte mult”. – Andrei Prepeliță