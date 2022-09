Andrei Prepeliță, mesaj pentru fani după FC Argeș – CFR Cluj 0-1: „Să stea liniștiți, nu-mi dau demisia!”. A fost lăudat la tv: „Bravo!”

Antrenorul piteștenilor consideră că a avut ghinion împotriva clujenilor și a spus că doar conducerea poate lua o decizie în privința lui, pentru că el nu se gândește să plece.

Andrei Prepeliță, mesaj pentru fani după FC Argeș – CFR Cluj

Andrei Prepeliță a avut un mesaj pentru fani după ce , explicând că nu își va da demisia, ci va aștepta o decizie a conducerii:

„Lucrez foarte mult finalizarea cu ei, avem o zi specială pe săptămână. E încărcătură fizică și psihică la noi și la ei, iar atunci când apare oboseala, nu ne ies lucrurile.

La faza golului puteau mai mulți să facă ceva. Reacția echipei a fost bună, am presat, ne-am creat faze, CFR a tras de timp… am arătat bine, dar rezultatul rămâne, n-am luat niciun punct.

Trebuie să facem o analiză pentru că avem nevoie de puncte. M-am obișnuit cu scandările tribunei, nu știu ce vor de la mine, eu i-am aplaudat mereu, am vorbit frumos cu ei, sunt și piteștean, am venit cu sufletul, după care am promovat echipa, am salvat-o și am dus-o în play-off”.

„Nu îmi voi da demisia!”

„Ne uităm și noi la unele echipe ce suporteri au și cum duc echipa spre victorie. Măcar pe jucători să-i susțină, pentru că și pe ei îi afectează. Ei au nevoie de încurajări.

Și Dan Petrescu a câștigat câțiva ani campionate la rând la CFR, e într-o grupă europeană… sunt ciudate aceste scandări, aceste presupuse schimbări de antrenori, în condițiile în care și noi avem nevoie de liniște, eu m-am obișnuit.

Dacă va lua conducerea o decizie, eu mă supun, dar ca să fie suporterii liniștiți, eu nu îmi voi da demisia”, a .

Basarab Panduru l-a felicitat pe Andrei Prepeliță pentru atitudinea pe care a avut-o la declarațiile de la finalul meciului: „Bravo! Bravo! E un antrenor care de când a venit a cam stat cu presiune”.

„Tot timpul se vorbea că va fi demis, chiar dacă avea rezultate sau nu. Intrăm într-o normalitate cu astfel de declarații”, a mai spus Basarab Panduru, la TV .