Harry Potter de Pitești! Andrei Prepeliţă preluat echipa de pe ultimul loc și a dus-o în play-off. E contestat de primar și galerie

FC Argeș va juca în play-off după ce a reușit să învingă pe terenul celor de la . Piteștenii au fost conduși cu 0-1, însă au reușit să întoarcă în ultimele 20 de minute grație golurilor marcate de Dobrosavlevici (71) și Said (81).

Harry Potter de Pitești! Andrei Prepeliţă preluat echipa de pe ultimul loc și a dus-o în play-off

Astfel, piteștenii care nu au fost niciodată în primele șase în acest campionat, prind locul de play-off în finalul ultimei etape. Echipa a avut un parcurs excelent în ultimul an și jumătate, în decembrie 2020 fiind candidată la retrogradare.

Andrei Prepeliță este omul cu bagheta magică de la Pitești. Ochelarii pe care îi poartă i-a făcut pe piteșteni să îi dea porecla “Harry Potter”, însă mai mult în mod ironic pentru că în ciuda rezultatelor excelente, “Prepe” este contestat atât de fani, cât şi de primarul Cristian Gentea.

A preluat echipa de pe ultimul loc: “Eu nu am experienţă ca antrenor, doar ca jucător”

În decembrie 2020, Andrei Prepeliţă şi Mihai Ianovschi au preluat conducerea tehnică a echipei de la Ionuţ Badea. FC Argeş era pe ultimul loc la finalul turului, cu 11 puncte adunate în primele 15 etape.

Prepeliţă renunţa la cariera de jucător pentru a trece pe banca tehnică şi spunea: “Sunt onorat să fac parte din acest staff, sper să facem treabă bună împreună şi să scoatem echipa de pe locul actual, pentru că nu este unul care să ne facă cinste. Iar la anul sperăm să avem alte ambiţii şi să nu ne mai gândim la actualul obiectiv.

Eu nu am experienţă ca antrenor, doar ca jucător. Am jucat la nivel înalt spun eu, în toate competiţiile. Am fost antrenat de antrenori mari… iar cu ceea ce eu am acumulat, apoi cu experienţa lui Mihăiţă de antrenor… cred eu că ne vom completa foarte bine”, a spus Prepeliţă în momentul prezentării.

Anul trecut s-a luptat la play-off tot cu FC Argeş!

Echipa s-a transformat şi s-a luptat până în penultima etapă la play-off. Ca o ironie a sorţii, tot FC Botoşani era adversarul direct al piteştenilor, însă atunci câştig de cauză a avut echipa lui Croitoru, care a încheiat pe locul 6, cu 42 de puncte, două peste FC Argeş.

Deşi a încheiat pe locul 5 în play-out, obiectivul a fost atins şi cuplul Ianovschi – Prepeliţă a continuat la FC Argeş. Actuala stagiune a început greu pentru echipa din Trivale. Cu doar un punct în primele patru etape, apele au fost învolburate.

Andrei Prepeliţă şi Mihai Ianovschi au fost tot mai contestaţi, în ciuda faptului că au venit şi rezultatele. Piteştenii nu au urcat niciodată pe loc de play-off pe parcursul sezonului, iar asta l-a nemulţumit pe primar care a fost hotărât să ia măsuri.

“Furtună” la începutul anului: “Am crezut că vor demisiona singuri”

Mihai Ianovschi a fost forţat să demisioneze, iar autorităţile au crezut că asta o să îl convingă şi pe Prepeliţă să îşi dea demisia. Primarul Gentea a izbucnit la începutul lunii februarie, spunând că nu mai dă niciun ban:

“Văzând că nu sunt în stare, am crezut că vor demisiona singuri. Eu am fost pentru demitere alaltăieri, după meciul cu FCU Craiova. Inclusiv pentru demiterea lui Prepeliță! Bineînțeles, amândoi!

Oricum, primăria nu se mai implică cu nimic. La revedere cu implicarea financiară atâta timp cât ei își bat joc!”, a spus Gentea, conform .

Galeria a luat atitudine împotriva lui Prepeliţă: “Încearcă să țină cu dinții de un post de care a demonstrat că nu este demn”

În ciuda presiunilor, nu a cedat şi a spus că îşi va duce contractul la bun sfârşit. La câteva zile după poziţia tranşantă a primarului, galeria celor de la FC Argeş a încercat să îl forţeze pe Prepeliţă să îşi dea demisia:

“Celălalt actor al acestui joc de prost gust încearcă din toate puterile să țină cu dinții de un post de care a demonstrat în mod constant ca nu este demn, norocul fiind de fiecare dată o invariabilă în atingerea anumitor obiective.

Ce deranjează cel mai mult este faptul că el are susținerea din umbră a anumitor personaje dubioase ce încearcă să își facă imagine prin acest club. Peluza Nord Pitești cere public «omului de cuvânt» de la primărie ca acum, în ceasul al 12-lea, să ia cât mai repede o decizie și să îl demită pe Andrei Prepeliță”, este fragmentul dintr-un mesaj al Peluzei Nord Piteşti.

Prepeliţă s-a încăpăţânat să rămână! A calificat echipa în play-off şi în semifinalele Cupei

Antrenorul nu doar că nu şi-a dat demisia, ci a dus echipa în play-off după un final de campionat încheiat în forţă. În ultimele şapte etape, FC Argeş a câştigat cinci meciuri şi a înregistrat două remize. Mai mult, FC Argeş are şanse să câştige şi Cupa României, fiind calificată în semifinalele competiţiei.

“Harry Potter” continuă să facă minuni la FC Argeş în timp ce este contestat. Andrei Prepeliţă are contract până în vară cu echipa care l-a lansat în fotbalul mare, însă având în vedere falia dintre tehnician şi factorii de decizie, cel mai probabil va pleca de la echipă.