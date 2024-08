Andrei Prepeliță, reacție după eșecul usturător din Dinamo – Buzău 4-1: „Am fost apatici!”

Buzău a avut o etapă de coșmar. . „Câinii” s-au impus cu scorul de 4-1 (Politic 10, 84, Opruț 27 și Selmani 80/ Boateng 59 ag.), spulberând orice urmă de speranță pentru trupa lui Andrei Prepeliță.

Tehnicianul echipei din provincie a reacționat la finalul celor 90 de minute. Buzău a încasat două goluri în prima repriză și tot alte două în actul secund al partidei. Andrei Prepeliță s-a arătat dezamăgit de elevii săi.

Andrei Prepeliță, complet dezamăgit de elevii săi: „Am fost apatici!”

„Am început meciul bine, 10 minute în care am stat doar în jumătatea adversă. Apoi am primit gol pe o minge ușoară, lungă, în care băieții noștri nu au jucat-o cum trebuie. În mod normal fundașii laterali trebuiau să iasă în presing la Abdallah… și s-a făcut 2-0.

În a doua repriză am făcut două modificări, am echilibrat jocul. Am revenit în joc la acel 2-1, după care am fost apatici așa… nu îmi dau seama din acea ieșire a lui Greab, care nu respinge mingea și se face 3-1. Pregătisem deja schimbările, Budescu în spatele lui Matoș și cu Stan ca să forțăm egalarea.

Au fost niște goluri ușoare din punctul meu de vedere. O să analizăm, dar am fost mult prea precipitați, marcajul nu a existat. La nivelul ăsta dacă faci asemenea greșeli, o echipă bună precum Dinamo te taxează.”, a spus Andrei Prepeliță după eșecul cu Dinamo.

Ișfan, debusolat după ce Buzău a încasat 4 goluri de la Dinamo: „Parcă ne-au turnat plumb în ghete!”

Alexandru Ișfan, sub formă de împrumut de la Universitatea Craiova, a fost complet debusolat după partida pierdută pe „Arcul de Triumf”. Jucătorul de 24 de ani a oferit o primă reacție la finalul meciului.

„A fost o înfrângere destul de usturătoare. Acum trebuie să luăm punct sau puncte. La 2-1 am avut un impuls, dar după 1-3 parcă ne-au turnat plumb în ghete.

Mă simt bine aici. E un pas important pentru mine. Trebuie să revin la forma pe care am avut-o acum ceva timp”, a spus Alexandru Ișfan, la flash-interviu.

În urma acestei partide, Dinamo a urcat pe locul 2 cu 7 puncte, în spatele liderului Oțelul Galați (cu 10 puncte). Gloria Buzău coboară pe poziția a 9-a, cu doar 4 puncte în primele 4 etape.