Andrei Prepeliță, viitorul antrenor al FCSB? „Sunt liber de contract, aștept!”

FCSB a rămas fără antrenor, , informație dezvăluită în exclusivitate în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Printre variantele lui Gigi Becali pentru banca roș-albaștrilor se numără și Andrei Prepeliță. Fostul antrenor al celor de la FC Argeș a vorbit despre posibilitatea de a pregăti vicecampioana României.

Andrei Prepeliță, pe lista de antrenori a lui FCSB

Gigi Becali l-a avut în primă fază pentru postul de antrenor la , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Andrei Prepeliță, , este una dintre variantele care s-ar putea contura pe banca celor de la FCSB. Fostul tehnician al argeșenilor a dezvăluit că nu a luat legătura cu nimeni din conducerea roș-albaștrilor.

„Am văzut și eu declarația domnului Becali, dar mai mult de atât nu am discutat cu nimeni. Doar ce a apărut în presă. Nu am discutat deloc. Nu vreau să dezvolt foarte mult, pentru că nu am discutat nimeni și nu cred că e corect.

„Nici vorbă, nu mă autopropun acolo, cine mă cunoaște și îmi știe caracterul știe că nu voi face niciodată așa ceva. Ei momentan au un antrenor interimar, pe Pinti (n.r. – Mihai Pintilii), care mi-e prieten și fost coleg. Au avut o prestație foarte bună cu Rapid și mai departe ei trebuie să decidă cine va fi potrivit pentru club. Vom vedea”, a spus Andrei Prepeliță, potrivit .

Andrei Prepeliță, despre varianta de a antrena la FCSB: „Vom vedea”

Ulterior, pe lista patronului de la FCSB au avut loc modificări. Laurențiu Reghecampf are zilele numărate la Neftchi Baku, iar fostul tehnician de pe banca roș-albaștrilor insistă să vină la FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Nu pot să comentez speculațiile presei (n.r. lupta cu Reghecampf). Deocamdată, ce pot să spun concret e că nu am avut vreo discuție cu Gigi Becali, nici cu MM. Vom vedea ce va fi. Eu sunt antrenor liber la momentul ăsta, am încetat contractul cu FC Argeș, și e prima mea perioadă în care aștept.

Am avut continuitate în acești doi ani, acum a venit acest moment. Doi ani buni în care am acumulat foarte multă experiență și vom vedea ce va fi în viitor”, a mai spus Andrei Prepeliță.

Andrei Prepeliță a comentat „ordinele” pe care Gigi Becali le dă la FCSB

Gigi Becali a recunoscut în mai multe rânduri că se implică în strategia tactică a celor de la FCSB. și în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI de Adrian Mititelu.

Andrei Prepeliță, antrenorul care l-ar putea înlocui pe Nicolae Dică pe banca celor de la FCSB, a mărturisit că el a fost cel care a gestionat totul în perioada în care o antrena pe FC Argeș. „Din fericire, eu am gestionat totul la Pitești, ceea ce a ținut de partea de antrenor. Desigur, am avut dialog cu conducerea, cu toată lumea, m-am consultat de multe ori cu Jean (n.r. – Jean Vlădoiu, managerul sportiv de la FC Argeș), cu care am o relație foarte bună.

N-am fost pus în ipostaza asta. Dar cred că, despre cine vorbești tu, e vorba de dialog și nu s-au schimbat lucrurile în ultimul an sau în ultimii 2 ani, 3 ani sau ultimii 10. Au existat aceste lucruri, dar antrenorul prin abilitatea lui, a știut să facă lucrurile să fie în regulă și a avut rezultate.

Și au avut rezultate echipele. Tu, ca antrenor, trebuie să aduci argumente, pro sau contra. Obiectivul final e ca echipa să meargă bine. E un obiectiv comun, și al antrenorului și al patronului”, a declarat Andrei Prepeliță, potrivit sursei menționate.