Andrei Rațiu a dezvăluit ce i-a lipsit României în lupta din preliminariile Cupei Mondiale

Fundașul dreapta de la Rayo Vallecano nu și-a putut ascunde dezamăgirea după ce România nu a putut să obțină un loc care să-i permită

Andrei Rațiu regretă ratarea calificării echipei naționale

Rațiu recunoaște că echipei i-a lipsit spiritul de luptă în anumite meciuri și speră că la confruntările de baraj să fie o atitudine schimbată pentru jucătorii României.

„Sunt fericit că am putut câștiga acest meci, că am am făcut un joc bun pentru oamenii care au venit la stadion. Da, sunt puțin dezamăgit, cred că puteam mai mult. Ne-am trezit prea târziu, asta am plătit și nu am luat nici locul 2. Trebuie să ne luptăm mai mult, sper să arătăm asta la meciurile de baraj. Nu am pierdut calificarea din primul meci. Și cu Austria, la ei, am jucat bine, am pierdut. La fel, am avut puncte pierdute în Cipru.

Nu ne-am câștigat dreptul să ne alegem un adversar, cine va fi, va fi. Trebuie să controlăm mai mult jocul, să știm ce facem în teren, să fim mai siguri pe noi. Când ieșim pe teren suntem expuși la orice comentarii, ne-a durut că am fost criticați, dar mai mult ne-a durut că nu am obținut rezultatele dorite. Eu sper să rămână Mircea Lucescu, nu știu dacă pleacă, nu ne-a zis nimeni nimic. Noi mergem cu dânsul până la capăt”, a spus Andrei Rațiu.

România și-a aflat posibilii adversari de la meciurile de baraj

Joi urmează să fie tragerea la sorți pentru a se stabili partidele de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Mexic și Canada. România se va afla în urna a 4-a și va juca împotriva unei echipe ce va fi în urna 1. Meciul urmează să fie disputat în deplasare de către tricolori.

va fi ales dintre următoarele echipe: Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca. În cazul unei victorii, România va mai avea un hop de trecut, finala barajului, care se disputa tot în deplasare.