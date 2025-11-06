Andrei Rațiu a intrat pe teren la 0-2, iar ce a urmat este de domeniul fantasticului. Care a fost scorul final în meciul lui Rayo Vallecano

ADVERTISEMENT

La fel ca multe alte echipe din campionatele mari, Rayo Vallecano nu a tratat cu mare seriozitate meciul din Conference League contra lui Lech Poznan. Polonezii conduceau cu 2-0 în minutul 55, când Rațiu și alți trei titulari au fost introduși în teren, iar soarta meciului s-a schimbat.

Ce s-a întâmplat în Rayo Vallecano – Lech Poznan. Spaniolii au înscris de trei ori după ce Andrei Rațiu a intrat pe gazon

Rayo Vallecano a avut un meci mult mai greu decât s-ar fi așteptat în UEFA Conference League. Echipa spaniolă a venit cu a doua garnitură în fața polonezilor de la Lech Poznan, care au profitat de acest lucru și au înscris de două ori în prima repriză.

În minutul 55, antrenorul Inigo Perez a introdus patru titulari pe teren, printre care și Andrei Rațiu. Avantajul de două goluri al campioanei Poloniei a continuat până în minutul 58, când schimbările tehnicianului de 37 de ani și-au spus cuvântul. Faza golului a fost creată de Isi Palazon și Pedro Diaz, doi dintre jucătorii introduși cu trei minute în urmă.

Inspirația lui Inigo Perez a continuat, iar ultima schimbare a făcut-o în minutul 80, când l-a introdus pe atacantul spaniol Jorge de Frutos. Trei minute mai târziu, fotbalistul de 28 de ani a restabilit egalitatea, urmând ca Rayo Vallecano să dea lovitura în minutul 90 +4, iar scorul final a fost 3-2.

De ce nu joacă Andrei Rațiu titular la Rayo Vallecano în Conference League

Fiind o competiție în care se strecoară adesea echipe din campionate destul de slabe în comparație cu top 5 ligi, echipele ce ajung în Conference League din La Liga, Serie A, Premier League sau Bundesliga nu iau atât de în serios așa numita „fază a ligii”.

Antrenorii aleg adesea să schimbe mai mulți jucători pentru a odihni titularii pentru meciurile importante de campionat, considerând că până și rezervele unei echipe dintr-o ligă bună pot face față unei formații venită din Bosnia & Herțegovina, Islanda sau Malta.

Tocmai din această cauză, Andrei Rațiu a fost lăsat pe banca de rezerve în meciurile europene, iar Inigo Perez l-a preferat pe Balliu, care este mult mai odihnit, având în vedere că prinde destul de puține minute în La Liga. Înainte de EURO 2024, „Sonic” a fost în locul fundașului albanez. El era doar rezerva lui Ivan Balliu, însă după ce a demonstrat că poate face lucruri senzaționale și-a betonat poziția în echipă, iar acum contracandidatul său mai intră pe teren doar pentru a-i oferi răgaz internaționalului român.

Andrei Rațiu, cel mai rapid jucător din La Liga în ultimele două luni

Andrei Rațiu a intrat în atenția mai multor cluburi în ultimul an și jumătate, însă până în acest moment el a rămas la Rayo Vallecano, echipă care l-a cumpărat în totalitate după ce a achiziționat procentele deținute de Villarreal. încât clubul nu vrea să-i dea drumul decât dacă cineva îi va plăti clauza de reziliere de 25 de milioane de euro.

Pe lângă tehnica superioară, una dintre calitățile principale ale lui „Sonic” (de unde și porecla) este viteza foarte mare. În ultimele două luni, învingând jucători foarte iuți precum Mbappe, Vinicius, Giovanni Simeone, Balde, dar și mulți alții.