Andrei Rațiu a reacționat după primul meci în calitate de căpitan al României: „Trebuia să vină și rândul meu”

România a obținut marți cea de-a doua victorie din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu și sunt la trei puncte în spatele liderului Bosnia, dar și la egalitate de puncte cu Austria.

Andrei Rațiu a purtat în premieră banderola de căpitan

Naționala României a trecut rapid peste eșecul suferit la Viena, iar selecționata lui „Il Luce” . din echipa României, cu un gol și un assist, ambele în finalul primei reprize.

Meciul de pe Arena Națională a marcat și o premieră la echipa națională. Andrei Rațiu a purtat pentru prima oară banderola de căpitan, iar fundașul lui Rayo Vallecano a avut o prestație bună, în ciuda .

Fotbalistul ofertat de cluburi importante din Europa a tras concluziile după rezultatul de la București și a transmis ce șanse mai are România să ajungă direct la turneul final de anul viitor.

„Este o victorie importantă, de moral. După acea înfrângere trebuia să venim aici să câștigăm, să arătăm o imagine bună. Cred că nu am început bine, dar după primul gol am controlat total și am meritat victoria. (n. r. despre deciziile de arbitraj) Cred că la Șut era clar de roșu, am vorbit cu el, mi-a zis că nu a fost așa de tare, iar la Tănase mi-a zis că portarul a dat în minge..

(n. r. despre faptul că a purtat banderola de căpitan) Este o mare responsabilitate, cred că mai devreme sau mai târziu trebuia să vină și rândul meu. Am multe selecții, sunt un jucător important, mă simt respectat, așa că mă bucur că am fost ales și am purtat-o cu mândrie”.

Andrei Rațiu: „Suporterii sunt întotdeauna un plus”

„Am încercat să joc ca întotdeauna și să fiu eu. Chiar dacă nu am început cum trebuia, noi încă avem speranțe, atâta timp cât matematica spune că putem, vom încerca până la final. Suporterii sunt întotdeauna un plus, noi sperăm să o țină tot așa. Trebuie să dăm acel plus, să jucăm cât mai mult la cluburile noastre, să venim aici cu minute și să putem să ne luptăm de la egal la egal cu oricine.

Am scăzut puțin față de nivelul pe care l-am avut la EURO, e normal, sunt jucători noi, sunt mulți care nu au jucat la echipele de club suficient. Trebuie să revenim cât mai bine din punct de vedere fizic. (n. r. despre viitorul lui) Acum în vară voi vorbi la Rayo să vedem ce se întâmplă, o să încerc să îmi respect clubul”, a declarat Andrei Rațiu la flash-interviu.